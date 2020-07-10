Павла Прилучного с детьми застали на отдыхе в компании Мирославы Карпович: Как новая мама
В этом году имя Павла Прилучного не сходит с первых полос журналов и заголовков сайтов.
Весной на своей странице в Инстаграм Агата заявила, что Прилучный периодически поднимал на нее руку. Сам Павел прокомментировал развод фразой: «Муж без жены – это как дуб без дятла».
Официально пара оформила развод 15 июня. Однако Павел не вернул себе статус холостяка. Стало известно, что еще до развода с Агатой у него появилась новая пассия.
Избранницей актера стала звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, с которой он сблизился во время работы над спектаклем «Косметика врага».
После разоблачения Павел и Мирослава решили не скрывать своих отношений. Более того, актриса уже познакомилась с детьми актера – 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией.
Журналистам портала Super.ru удалось раздобыть видео, на котором видно, что Мирослава мило играет с детьми в аквапарке и носит 4-летнюю Мию на руках, пытаясь заменить ей маму.
Напомним,