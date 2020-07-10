Павла Прилучного с детьми застали на отдыхе в компании Мирославы Карпович: Как новая мама

В этом году имя Павла Прилучного не сходит с первых полос журналов и заголовков сайтов.

Изначально все началось с развода звезды «Мажора» и «Закрытой школы» Павла Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце . После 8 лет брака пара решила разойтись. Причина тому – домашнее насилие.

Весной на своей странице в Инстаграм Агата заявила, что Прилучный периодически поднимал на нее руку. Сам Павел прокомментировал развод фразой: «Муж без жены – это как дуб без дятла».

Павел Прилучный и Агата Муцениеце / instagram.com/agataagata

Официально пара оформила развод 15 июня. Однако Павел не вернул себе статус холостяка. Стало известно, что еще до развода с Агатой у него появилась новая пассия.

Избранницей актера стала звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, с которой он сблизился во время работы над спектаклем «Косметика врага».

Мирослава Карпович / instagram.com/m1r0slava_karpovich

После разоблачения Павел и Мирослава решили не скрывать своих отношений. Более того, актриса уже познакомилась с детьми актера – 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией.

Прилучный даже не постеснялся взять детей на совместный с Мирославой отдых в Ялте. При этом актриса делает все, чтобы выглядеть образцово в глазах любимого.

Журналистам портала Super.ru удалось раздобыть видео, на котором видно, что Мирослава мило играет с детьми в аквапарке и носит 4-летнюю Мию на руках, пытаясь заменить ей маму.

За несколько дней до этого поклонники Павла Прилучного заметили, что на безымянном пальце его правой руки появилось кольцо, похожее на обручальное. Публика не исключает, что в скором времени пара сыграет свадьбу.

Напомним,