Павла Прилучного с детьми застали на отдыхе в компании Мирославы Карпович: Как новая мама

10 июля 2020 14:25 Юлия Крутиева
Павла Прилучного с детьми застали на отдыхе в компании Мирославы Карпович: Как новая мама
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
instagram.com/agataagata

В этом году имя Павла Прилучного не сходит с первых полос журналов и заголовков сайтов.

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Изначально все началось с развода звезды «Мажора» и «Закрытой школы» Павла Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце. После 8 лет брака пара решила разойтись. Причина тому – домашнее насилие.

Весной на своей странице в Инстаграм Агата заявила, что Прилучный периодически поднимал на нее руку. Сам Павел прокомментировал развод фразой: «Муж без жены – это как дуб без дятла».

Павел Прилучный и Агата Муцениеце / instagram.com/agataagata

Официально пара оформила развод 15 июня. Однако Павел не вернул себе статус холостяка. Стало известно, что еще до развода с Агатой у него появилась новая пассия.

Избранницей актера стала звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, с которой он сблизился во время работы над спектаклем «Косметика врага».

Мирослава Карпович / instagram.com/m1r0slava_karpovich

После разоблачения Павел и Мирослава решили не скрывать своих отношений. Более того, актриса уже познакомилась с детьми актера – 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией.

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Прилучный даже не постеснялся взять детей на совместный с Мирославой отдых в Ялте. При этом актриса делает все, чтобы выглядеть образцово в глазах любимого.

Журналистам портала Super.ru удалось раздобыть видео, на котором видно, что Мирослава мило играет с детьми в аквапарке и носит 4-летнюю Мию на руках, пытаясь заменить ей маму.

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За несколько дней до этого поклонники Павла Прилучного заметили, что на безымянном пальце его правой руки появилось кольцо, похожее на обручальное. Публика не исключает, что в скором времени пара сыграет свадьбу.

Напомним, 

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