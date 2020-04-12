Звезда «Мажора» Павел Прилучный избил жену и выгнал семью из дома

12 апреля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Звезда «Мажора» Павел Прилучный избил жену и выгнал семью из дома
Актер Павел Прилучный с женой Агатой Муцениеце
социальная сеть Instagram

Бракоразводный процесс актеров обострился во время карантина.

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На днях Сеть потрясла новость ‒ звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный в состоянии алкогольного опьянения ударил жену и довел детей до слез. Об этом сообщила жена артиста Агата Муцениеце.

Девушка в тот злополучный вечер вышла на связь с фолловерами с Instagram-аккаунта своей мамы. По словам актрисы, Прилучный разозлился на нее после того, как увидел, что она общается в прямом эфире с кем-то из друзей. Он ударил ее и очень напугал детей, выхватив телефон и выбросил его на улицу.

Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Довел детей до слез, поднимал на меня руку. Во время пандемии выгоняет нас из дома. Я никогда не хотела выносить это на публику, но у меня нет другого оружия, кроме публичности. Мне надоело прикрывать ему зад. Он в течение 10 дней не просыхает, пьет алкоголь в большом количестве. Я не знаю, где мой телефон. Просто знайте, что Павел вот такой человек. Надеюсь мы переживем эту ночь,
 – заявила Муцениеце.

Со своего аккаунта знаменитость еще не выходила на связь с общественностью, однако ее близкие друзья уверяют, что сейчас с ней и детьми все хорошо, она пытается прийти в себя после инцидента.

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К слову, звездная пара объявила о разводе после восьми лет брака в феврале этого года. Инициатором разрыва стала актриса. Однако в связи с карантином молодые люди не смогли официально расторгнуть свой брак и поделить имущество. Сейчас им приходится жить под одной крышей в загородном доме.

Напомним,

Актер Павел Прилучный с женой и детьми / социальная сеть Instagram
 

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