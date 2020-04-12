Звезда «Мажора» Павел Прилучный избил жену и выгнал семью из дома
Бракоразводный процесс актеров обострился во время карантина.
Девушка в тот злополучный вечер вышла на связь с фолловерами с Instagram-аккаунта своей мамы. По словам актрисы, Прилучный разозлился на нее после того, как увидел, что она общается в прямом эфире с кем-то из друзей. Он ударил ее и очень напугал детей, выхватив телефон и выбросил его на улицу.
Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Довел детей до слез, поднимал на меня руку. Во время пандемии выгоняет нас из дома. Я никогда не хотела выносить это на публику, но у меня нет другого оружия, кроме публичности. Мне надоело прикрывать ему зад. Он в течение 10 дней не просыхает, пьет алкоголь в большом количестве. Я не знаю, где мой телефон. Просто знайте, что Павел вот такой человек. Надеюсь мы переживем эту ночь,– заявила Муцениеце.
Со своего аккаунта знаменитость еще не выходила на связь с общественностью, однако ее близкие друзья уверяют, что сейчас с ней и детьми все хорошо, она пытается прийти в себя после инцидента.
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