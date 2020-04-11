MamaRika впервые рассказала о кризисе в отношениях: Меня все не устраивало
Исполнительница призналась, какие трудности в отношениях ей с шоуменом довелось преодолеть.
В недавнем интервью артистка призналась, что всей этой сказочной церемонии на берегу океана могло бы и не быть. Оказывается, полтора года назад влюбленные едва не расстались.
У нас полтора года назад был кризис. Нас начало раскачивать кого куда. Здесь я больше стала отрываться от земли. Меня крыло. Я устраивала скандалы. Меня все не устраивало,‒ откровенничает певица.
В то время молодые люди даже приняли решение пожить в отдельных комнатах, намереваясь вскоре разъехаться. Пережить кризис и сохранить отношения паре помогла медитация.
Мы практиковали. Медитировали, пробовали говорить, прорабатывали обиды друг к другу. Поднимали глубоко все вопросы, почему так. Просто поговорили,‒ заявляют молодожены.
Мы готовились. Морально, финансово, физически. Мы хотели определенную свадьбу, чтобы она была на берегу океана, на песочке, со всеми историями,‒ вспомнил шоумен.
Напомним,