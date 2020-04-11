MamaRika впервые рассказала о кризисе в отношениях: Меня все не устраивало

11 апреля 2020 11:00 Катерина Даниленко
MamaRika впервые рассказала о кризисе в отношениях: Меня все не устраивало
Певица MamaRika и шоумен Сергей Середа
социальная сеть Instagram

Исполнительница призналась, какие трудности в отношениях ей с шоуменом довелось преодолеть.

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В середине марта общественность потрясла неожиданная новость ‒ певица MamaRika и одесский юморист Сергей Середа сыграли тайную свадьбу в Таиланде. После 5 лет отношений они решились на такой серьезный шаг.

В недавнем интервью артистка призналась, что всей этой сказочной церемонии на берегу океана могло бы и не быть. Оказывается, полтора года назад влюбленные едва не расстались.

У нас полтора года назад был кризис. Нас начало раскачивать кого куда. Здесь я больше стала отрываться от земли. Меня крыло. Я устраивала скандалы. Меня все не устраивало,
‒ откровенничает певица.

В то время молодые люди даже приняли решение пожить в отдельных комнатах, намереваясь вскоре разъехаться. Пережить кризис и сохранить отношения паре помогла медитация.

Мы практиковали. Медитировали, пробовали говорить, прорабатывали обиды друг к другу. Поднимали глубоко все вопросы, почему так. Просто поговорили,
‒ заявляют молодожены.

Певица MamaRika и шоумен Сергей Середа / социальная сеть Instagram

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Долгие диалоги привели к пониманию, что жить друг без друга они не смогут. Постепенно нелегкий период остался позади, они начали подготовку к самому важному событию, ведь с момента предложения руки и сердца прошло уже несколько лет.

Мы готовились. Морально, финансово, физически. Мы хотели определенную свадьбу, чтобы она была на берегу океана, на песочке, со всеми историями,
‒ вспомнил шоумен.

Напомним,

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