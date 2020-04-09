Камалия показала, чем занимается с семьей на карантине в своем роскошном загородном доме

9 апреля 2020 23:30 Юлия Крутиева
Камалия показала, чем занимается с семьей на карантине в своем роскошном загородном доме
Певица Камалия
instagram.com/kamaliyaofficial

В эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», певица Камалия продемонстрировала, чем занимается с супругом и дочками Арабеллой и Мирабеллой на самоизоляции в роскошном загородном доме.

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Жена миллиардера Мохаммада Захура времени зря не теряет. В первую очередь, вместе с дочками Камалия занимается спортом. Дома у звезды есть уголок с тренажерами.

Мы занимаемся спортом – гимнастикой, растяжкой. У нас дистанционное обучение и в гимнастической школе, – отметила в эфире канала «Украина» Камалия, которая вместе с мужем на время карантина превратились в учителей. – Каждый день мы получаем задания. Их настолько много, что на обучение уходит почти весь день. Кажется, когда они в школу ходили, не было столько всего.

Камалия с дочками / instagram.com/kamaliyaofficial
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Некоторыми уроками родители занимаются с дочками отдельно. Папа-иностранец проверяет английский язык, а мама-певица преподает вокал. После уроков дружная семья смотрит вместе англоязычные мультики.

Когда хочется подышать свежим воздухом, Камалия с дочерьми выходит во двор. Девочкам повезло: пока в Украине запрещено посещать спортивные и детские площадки, Арабелла и Мирабелла, не нарушая закона, катаются на собственных качелях.

Напомним, 

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