Камалия показала, чем занимается с семьей на карантине в своем роскошном загородном доме
В эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», певица Камалия продемонстрировала, чем занимается с супругом и дочками Арабеллой и Мирабеллой на самоизоляции в роскошном загородном доме.
Мы занимаемся спортом – гимнастикой, растяжкой. У нас дистанционное обучение и в гимнастической школе, – отметила в эфире канала «Украина» Камалия, которая вместе с мужем на время карантина превратились в учителей. – Каждый день мы получаем задания. Их настолько много, что на обучение уходит почти весь день. Кажется, когда они в школу ходили, не было столько всего.
Когда хочется подышать свежим воздухом, Камалия с дочерьми выходит во двор. Девочкам повезло: пока в Украине запрещено посещать спортивные и детские площадки, Арабелла и Мирабелла, не нарушая закона, катаются на собственных качелях.
Напомним,