Камалия рассказала о поддержке супруга: Друг за друга горой

3 апреля 2020 22:40 Юлия Крутиева
Камалия рассказала о поддержке супруга: Друг за друга горой
Певица Камалия
instagram.com/kamaliyaofficial

Своим успехом собственному мужу - миллиардеру пакистанского происхождения Мохаммаду Захуру обязана певица Камалия. За что платит ее любимый, рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

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Певица Камалия не скрывает, что за ротацию ее песен на украинских радиостанциях у ее супруга не раз требовали денежные компенсации.

В Украине нет такого шоу-бизнеса, как за рубежом, – рассказывает Камалия. – У нас тут сам артист находит спонсора, приводит в продакшн студию, которая занимается раскруткой артистов, ты платишь пиар-агентству, они тебя раскручивают, все придумывают. У нас вот так это происходит. У нас нет настоящего шоу-бизнеса.

Певица Камалия с мужем и детьми / instagram.com/kamaliyaofficial
Именно Захур спонсировал все клипы любимой супруги.

Он меня поддерживает в плане финансирования клипов, например. Потому что не секрет, сколько, особенно поначалу, стоят хорошие, качественные клипы. Те же песни, аранжировки, продакшены и прочее. Естественно здесь муж. У многих известных певиц, европейских западных звезд, мужья становятся продюсерами,
– рассказала артистка.

И хотя продюсером Камалии Захур так и не стал, певица откровенно признается: именно супруг до сих пор является ее самой большой материальной и моральной поддержкой.

Напомним,

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