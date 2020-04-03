Камалия рассказала о поддержке супруга: Друг за друга горой
Своим успехом собственному мужу - миллиардеру пакистанского происхождения Мохаммаду Захуру обязана певица Камалия. За что платит ее любимый, рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
В Украине нет такого шоу-бизнеса, как за рубежом, – рассказывает Камалия. – У нас тут сам артист находит спонсора, приводит в продакшн студию, которая занимается раскруткой артистов, ты платишь пиар-агентству, они тебя раскручивают, все придумывают. У нас вот так это происходит. У нас нет настоящего шоу-бизнеса.
Он меня поддерживает в плане финансирования клипов, например. Потому что не секрет, сколько, особенно поначалу, стоят хорошие, качественные клипы. Те же песни, аранжировки, продакшены и прочее. Естественно здесь муж. У многих известных певиц, европейских западных звезд, мужья становятся продюсерами,– рассказала артистка.
И хотя продюсером Камалии Захур так и не стал, певица откровенно признается: именно супруг до сих пор является ее самой большой материальной и моральной поддержкой.
Напомним,