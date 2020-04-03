Холостяк-9: в семье Никиты Добрынина и Даши Квитковой случилось пополнение

Звездная пара продолжает радовать поклонников деталями своей личной жизни.

В жизни Никиты Добрынина и Даши Квитковой произошло неожиданное приятное событие. В первый день апреля в доме пары на одного мужчину стало больше.

Им стал милый котенок, который с первых секунд украл сердце Квитковой. Теперь кот, которого назвали Каспер, будет жить в уютной квартире и в заботе.

Никита Добрынин с котенком / instagram.com/nikitadobrynin

В своем Инстаграм Добрынин также успел поделиться трогательным фотографиями с котенком.

С первого апреля (и это не шутка) у нас поселился этот малыш. Изучил все углы, переиграл со всеми вазонами и научился карабкаться на диван, – пишет Добрынин. – И это только за первые десять минут у нас дома. Зовут нашего красавца Каспер. Он наше самое дружелюбное приведение.

Напомним,