Холостяк-9: в семье Никиты Добрынина и Даши Квитковой случилось пополнение

3 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Холостяк-9: в семье Никиты Добрынина и Даши Квитковой случилось пополнение
Никита Добрынин и Даша Квиткова
instagram.com/nikitadobrynin

Звездная пара продолжает радовать поклонников деталями своей личной жизни.

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В жизни Никиты Добрынина и Даши Квитковой произошло неожиданное приятное событие. В первый день апреля в доме пары на одного мужчину стало больше.

Им стал милый котенок, который с первых секунд украл сердце Квитковой. Теперь кот, которого назвали Каспер, будет жить в уютной квартире и в заботе. 

Никита Добрынин с котенком / instagram.com/nikitadobrynin
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В своем Инстаграм Добрынин также успел поделиться трогательным фотографиями с котенком.

С первого апреля (и это не шутка) у нас поселился этот малыш. Изучил все углы, переиграл со всеми вазонами и научился карабкаться на диван, – пишет Добрынин. – И это только за первые десять минут у нас дома. Зовут нашего красавца Каспер. Он наше самое дружелюбное приведение.

Напомним, 

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