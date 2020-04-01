Алина Гросу заявила о беременности: Мы сами в шоке

Сегодня с утра Владимир Остапчук шокировал поклонников, заявив о романе со звездой "Дизель-шоу".

Теперь приятно шокировать своих подписчиков решила Алина Гросу . На своей странице в Инстаграм артистка показала тест на беременность с двумя полосками.

Таким образом звезда намекнула на свою беременность. Однако стоит ли верить публикации, сделанной 1 апреля!?

Мы сами в шоке. Ура!!!!

– прокомментировала ролик Гросу.

Алина Гросу показала тест на беременность / instagram.com/alina_grosu

Фолловеры певицы оказались в растерянности. Кто-то поздравлял Алину с беременностью, другие же - с 1 апреля, как и в случае Остапчука с Булитко.

Но правдивая информация о "положении" Алины Гросу или нет – покажет время.

Напомним,