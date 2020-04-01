Алина Гросу заявила о беременности: Мы сами в шоке
Сегодня с утра Владимир Остапчук шокировал поклонников, заявив о романе со звездой "Дизель-шоу".
Таким образом звезда намекнула на свою беременность. Однако стоит ли верить публикации, сделанной 1 апреля!?
Мы сами в шоке. Ура!!!!– прокомментировала ролик Гросу.
Но правдивая информация о "положении" Алины Гросу или нет – покажет время.
Напомним,
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