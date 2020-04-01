Актер киноэпопеи Звездные войны умер от коронавируса
Число знаменитостей погибших из-за коронавируса продолжает расти.
Сегодня стало известно, что справиться с заболеванием не хватило сил исполнителю роли майора Эммата в фильме «Звездные войны» – актеру Эндрю Джеку.
Мы сегодня потеряли Человека. Эндрю Джеку диагностировали коронавирус два дня назад. Ему не было больно, и он мирно выскользнул, зная, что все в его семье были с ним,– написала супруга актера Габриэль Роджерс.
В мире зафиксировано более 865 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 42 тысяч людей умерли, свыше 178 полностью излечились.
Напомним,
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