Актер киноэпопеи Звездные войны умер от коронавируса

1 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Актер киноэпопеи Звездные войны умер от коронавируса
Актер Эндрю Джек
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Число знаменитостей погибших из-за коронавируса продолжает расти.

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Легендарный трубач Уоллес Рони, актриса Лючия Бозе, принцесса Мария Тереза... Все они пытались бороться за жизнь, но опасный вирус COVID-19 оказался сильнее.

Сегодня стало известно, что справиться с заболеванием не хватило сил исполнителю роли майора Эммата в фильме «Звездные войны» – актеру Эндрю Джеку.

Эндрю Джек и Габриэль Роджерс / twitter.com/greggrunberg
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О смерти Джека сообщили американский продюсер Грег Грюнберг и журналисты издания BBC. 76-летний артист скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Мы сегодня потеряли Человека. Эндрю Джеку диагностировали коронавирус два дня назад. Ему не было больно, и он мирно выскользнул, зная, что все в его семье были с ним,
– написала супруга актера Габриэль Роджерс.

В мире зафиксировано более 865 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 42 тысяч людей умерли, свыше 178 полностью излечились.

Напомним,

 

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