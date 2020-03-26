Главный герой шоу Холостяк заразился коронавирусом

26 марта 2020 19:00 Юлия Крутиева
Главный герой шоу Холостяк заразился коронавирусом

С каждым днем количество людей, заразившихся коронавирусом, растет в геометрической прогрессии.

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Не обходит вирус COVID-19 и знаменитостей. На своих страницах в Инстаграм спортсмены, политики, актеры, певцы, у которых выявлен этот недуг, рассказывают публике, как он проявляется, с чего началось все и чем лечатся.

И если вчера мы сообщали, что у 71-летнего сына Елизаветы II обнаружен коронавирус, то сегодня стало известно о заболевании главного героя второго сезона проекта "Холостяк", британского принца, наследника рода Романовых – Френсиса Метью Романова.

На восьмой день коронавируса у меня наконец-то появилось немного энергии. Сил все еще мало, но очень хотелось основательно убрать в квартире и побриться. Теперь я обесточен, но как же хорошо, когда вокруг чисто! Наслаждаюсь чаем на крыше и пытаюсь подзарядиться на солнце.

Френсис Романов / пресс-служба канала СТБ
Экс-холостяк поделился, какие симптомы у него появились с самого начала.

Что я знаю точно по опыту последних нескольких дней, так это то, что вирус влияет на всех по-разному. Я бы сказал, что попал в категорию людей с симптомами средней сложности. Болезнь настигла меня в прошлый вторник утром, когда я почувствовал напряжение в груди и сильную слабость. Я пошел домой, лег в кровать, дышать было трудно. Пульсирующая головная боль и обессиленность. На второй день у меня пропал нюх и вкус, притом что нос не был заложенным. После появился кашель, который облегчил напряжение в груди. Кашель продолжался всего полтора дня. Потом напряжение в груди вернулось с небольшим ощущением жжения в легких. Мне сложно было глубоко вдыхать без боли.

Также Френсис Метью рассказал, как чувствует себя на данный момент.

Я до сих пор не ощущаю вкуса и запаха, но силы вернулись, а в груди больше не давит и не болит. Перестав полностью заниматься спортом, чувствую себя выжатым, поднимаясь по лестнице, и надеюсь начать делать легкие упражнения к пятнице. Более того, собираюсь постить больше, так как теперь у меня есть время дома на карантине.

Отметим, что по состоянию на 26 марта 2020 в мире инфицированы коронавирусом 472 790 человек.

Напомним,

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