Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии коронавируса
Верхняя одежда и обувь являются одними из главных источников хранения вирусов и бактерий, которые мы вносим к себе домой.
Вирус COVID-19 обычно передается воздушно-капельным путем. Однако он может жить на неодушевленных предметах больше недели, и ваши одежда и обувь не исключение. Следовательно, их надо правильно дезинфицировать и обрабатывать после каждого выхода на улицу.
Специалисты дали несколько советов, как правильно это сделать в домашних условиях:
♦ вернувшись домой, оставьте вашу верхнюю одежду в коридоре;
♦ перед дезинфекцией наденьте маску и перчатки. Используйте антисептик или 70% раствор спирта;
♦ обувь лучше очистить вне дома с помощью антисептика или раствора спирта. Уделяйте больше внимания подошве;
♦ чистые и продезинфицированы вещи храните в кофре или полиэтиленовом мешке. Это касается и грязных вещей. Такие манипуляции с одеждой и обувью надо делать каждый раз после возвращения домой.
И напоследок: не забудьте перед дезинфекцией или стиркой внимательно прочитать инструкцию ухода за вещами, указанную на бирке, чтобы не нанести им вреда. Соблюдение этих простых правил поможет вам снизить риски инфицирования и оставаться здоровыми.
Напомним,