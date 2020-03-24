Тест на коронавирус: где и при каких обстоятельствах его можно пройти

Тест на коронавирус: где и при каких обстоятельствах его можно пройти

По информации Минздрава, на днях в Украину доставили новую партию тестов на выявление коронавируса. Их передали государственным учреждениям здравоохранения.

Журналисты программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» узнали, можно ли сделать тест на COVID-19 за пределами государственных клиник и что грозит тем, кто осмелится подделать их.

Количество больных на коронавирус во всем мире ежедневно растет в геометрической прогрессии. А ограничительные меры только усиливаются. Ненароком возникает желание проверить и себя на наличие инфекции. Но сделать это самостоятельно на самом деле невозможно. Для выявления COVID-19 в Украине на сегодня существует две тест-системы.

Основной тест, который диагностирует коронавирусную инфекцию – это полимеразная цепная реакция, – рассказал иммунолог Федор Лапий. – Берется смыв из носоглотки – необходимо иметь специалиста, необходимо иметь оборудование, необходимо иметь даже специальную комнату, для того, чтобы получить четкий, достоверный результат. Так называемые экспресс-тесты – это выявление антител.

Тест на коронавирус: где и при каких обстоятельствах его можно пройти / pixabay.com

Но даже сделав экспресс-тест, быть уверенным, что коронавируса в организме нет – нельзя. Ведь они имеют лишь 85% чувствительности. То есть остается 15% вероятности, что вы больны. К тому же быстрые тесты проводят только тем, кто болеет более 6 дней. Но и его результат должны подтвердить лабораторно. Проходить проверку на коронавирус нужно только в государственных больницах, потому что частные клиники также не дают гарантии достоверности результата.

Здесь вопрос – откуда они берут тест-системы. Или это официальные каналы, по которым поступает тест-система. Потому что частные лаборатории покупают тест-системы на рынке, и кто продавец, насколько можно ему доверять, не подделка ли это... тут могут быть определенные сомнения, – комментирует иммунолог. – Те, кто подделывал лекарства, могут подрабатывать тест-системы.

Пока в Украине, как и во многих других странах, ждут усовершенствованный вариант экспресс-тестов. Быстрые тесты на коронавирус якобы предлагают в интернете за просто бешеные деньги. Происхождение таких тестов очень сомнительное. А за их подделку мошенникам «светит» немаленький срок.

Подделка лекарственных препаратов в стране – это уголовное преступление, минимально от 5 до 8 лет лишения свободы,

– рассказал юрист Юрий Белоус.

А если подделка повлечет за собой смерть человека – преступник может попасть в тюрьму пожизненно. Поэтому будьте внимательны и не поддавайтесь панике. При наличии первых симптомов коронавируса обращайтесь к семейному врачу и не помогайте обогатиться мошенникам.

Напомним,