68-летний Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам тюрьмы, заразился коронавирусом

23 марта 2020 14:00 Юлия Крутиева
68-летний Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам тюрьмы, заразился коронавирусом
Продюсер Харви Вайнштейн
Fotobank / GettyImages

Число известных людей, заразившихся коронавирусом, растет с каждым днем.

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Жизнь Харви Вайнштейна превратилась в настоящий ад. Неделю назад продюсера осудили за изнасилование и сексуальные домогательства. 

23 года Харви проведет в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк. А сегодня стало известно, что 68-летнего продюсера настиг коронавирус.

По словам представителей тюрьмы, сейчас Харви содержится в изоляции вместе с еще одним заключенным, у которого тоже был выявлен коронавирус. На карантин также отправили несколько сотрудников тюрьмы.

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Предположительно Вайнштейн заразился COVID-19 еще до своего перевода в исправительное учреждение. Во время последних судебных заседаний он жаловался на боли в груди и высокое давление.

Отметим, количество заразившихся новым коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19, по состоянию на 23 марта 2020 года в мире инфицированы 341 365 человек.

Напомним,

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