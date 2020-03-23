68-летний Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам тюрьмы, заразился коронавирусом
Число известных людей, заразившихся коронавирусом, растет с каждым днем.
23 года Харви проведет в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк. А сегодня стало известно, что 68-летнего продюсера настиг коронавирус.
По словам представителей тюрьмы, сейчас Харви содержится в изоляции вместе с еще одним заключенным, у которого тоже был выявлен коронавирус. На карантин также отправили несколько сотрудников тюрьмы.
Отметим, количество заразившихся новым коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19, по состоянию на 23 марта 2020 года в мире инфицированы 341 365 человек.
Напомним,