Актриса Джессика Манн удивила признанием по делу Харви Вайнштейна: «Я почувствовала жалость»
1 февраля 2020 19:00
Кинопродюсер Харви Вайнштейн
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Свидетельница выступила в суде с неожиданным заявлением.
Харви Вайнштейном, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Джессика Манн призналась, что сексуальная связь с мужчиной была как добровольной, так и принудительной.
Когда я в первый раз увидела его обнаженным, то почувствовала жалость: подумала, что он либо изуродован, либо интерсексуал. У него был шрам, как от ожога, и практически отсутствовали тестикулы,‒ рассказала Манн.
Читайте также«Обречен на новые слухи»: Николай Тищенко отреагировал на скандал вокруг развода ОстапчукаК слову, более 80 женщин выдвинули против Харви Вайнштейна обвинения. С 30 из них он смог договориться, заплатив 25 миллионов долларов за снятие обвинений.
Напомним,
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Актриса Джессика Манн в суде / социальная сеть Instagram