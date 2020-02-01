Актриса Джессика Манн удивила признанием по делу Харви Вайнштейна: «Я почувствовала жалость»

1 февраля 2020 19:00 Катерина Даниленко
Актриса Джессика Манн удивила признанием по делу Харви Вайнштейна: «Я почувствовала жалость»
Кинопродюсер Харви Вайнштейн
социальная сеть Instagram

Свидетельница выступила в суде с неожиданным заявлением.

Читайте также«Неувядающая красота»: Надежда Мейхер поделилась обворожительным кадром с фотосессии
Еще одна актриса раскрыла интимные подробности отношений со скандальным кинопродюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Джессика Манн призналась, что сексуальная связь с мужчиной была как добровольной, так и принудительной.

Когда я в первый раз увидела его обнаженным, то почувствовала жалость: подумала, что он либо изуродован, либо интерсексуал. У него был шрам, как от ожога, и практически отсутствовали тестикулы,
‒ рассказала Манн.

Читайте также«Обречен на новые слухи»: Николай Тищенко отреагировал на скандал вокруг развода Остапчука
К слову, более 80 женщин выдвинули против Харви Вайнштейна обвинения. С 30 из них он смог договориться, заплатив 25 миллионов долларов за снятие обвинений.

Напомним,

Актриса Джессика Манн в суде / социальная сеть Instagram
  

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото новости суд Харви Вайнштейн скандалы звезд

Материалы по теме

Участник шоу «МастерШеф» впервые станет папой
Новости

Участник шоу «МастерШеф» впервые станет папой
«Полураздетые и мокрые»: Анна Седокова опубликовала пикантный снимок с возлюбленным
Новости

«Полураздетые и мокрые»: Анна Седокова опубликовала пикантный снимок с возлюбленным
Участковый с ДВРЗ: как снимали сериал о криминальном Киеве
Анонсы на ТВ

Участковый с ДВРЗ: как снимали сериал о криминальном Киеве
«Я почувствовала жалость»: Актриса Джессика Манн удивила признанием по делу Харви Вайнштейна
Новости

«Я почувствовала жалость»: Актриса Джессика Манн удивила признанием по делу Харви Вайнштейна

Популярное на сайте

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)

Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 299 серию онлайн (эфир от 30.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 299 серию онлайн (эфир от 30.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK