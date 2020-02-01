Николай Тищенко отреагировал на скандал вокруг развода Остапчука: «Обречен на новые слухи»
О разводе Владимира Остапчука с женой не стал говорить только ленивый, к тому же экс-супруги сами подливают масла в огонь.
Так, на днях Елена дала сенсационное интервью, в котором заявила, что отец ее детей регулярно изменял ей, а сейчас в полной мере не выплачивает алименты на детей. Владимир тут же отреагировал на скандальное заявление, написав развернутый пост в соцсети.
Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость,‒ утверждает ведущий.
Мимо такого откровенного поста не смог пройти и ресторатор Николай Тищенко. Он намекнул шоумену, что не стоит в такой манере афишировать свою личную жизнь.
Мужчина, который думает, что подумают другие, обречен на новые и новые слухи. Живи, твори, люби (старинная Кельтская мудрость) P.s. Помни, женщина с двумя детьми всегда права,‒ написал он.
Напомним,