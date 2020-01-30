Солистки группы «НЕАНГЕЛЫ» признались, готова ли каждая из них к сольной карьере
Участницы популярного коллектива «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская и Виктория Смеюха рассказали о конкуренции между ними и планах на сольную карьеру.
Конкуренция есть в любом женском коллективе. Но независимо от этого, мы тринадцать лет вместе, потому что у кого-то из нас железные нервы – возможно, у Вики, а может и у...– намекая на себя, отметила Слава Каминская.
Мне есть что рассказать, у меня есть своя аудитория. Мне кажется, мы друг друга понимаем,– говорит Слава в интервью «Ранку з Україною» на канале «Украина».
По словам Виктории Смеюхи, она тоже не боится трудностей: «Я в себя верю. И конечно же, мне не страшно все это будет делать, нужно будет просто решиться».
Вот у нас был тур, он ездил по всем концертам, вел себя неадекватно. Его выводили из зала, причем я не понимаю, почему правоохранительные органы не занимаются этим вопросом,– говорит артистка.
Я с этим человеком, с которым Слава сейчас борется, общалась. Это произошло случайно – я была на гастролях, и он подошел, спросил, можно ли просто посидеть со мной рядом, – поделилась своим видением ситуации Вика. – Я ответила – конечно. Если ты отвечаешь ему агрессией и переходишь на негатив, понятно, что он вступает в полемику и начинает с тобой в чем-то воевать.
Напомним,