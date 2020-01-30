Солистки группы «НЕАНГЕЛЫ» признались, готова ли каждая из них к сольной карьере

Участницы популярного коллектива «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская и Виктория Смеюха рассказали о конкуренции между ними и планах на сольную карьеру.

Несмотря на то, что Слава и Виктория уже более десяти лет поют вместе в «НЕАНГЕЛАХ» , рано или поздно в женских коллективах появляется соперничество.

Конкуренция есть в любом женском коллективе. Но независимо от этого, мы тринадцать лет вместе, потому что у кого-то из нас железные нервы – возможно, у Вики, а может и у...

– намекая на себя, отметила Слава Каминская.

Солистки группы «НЕАНГЕЛЫ» / пресс-служба

А вот Вика говорит: в группе она чувствует себя абсолютно полноценной и наполненной.

Как известно, несколько лет назад Слава выпустила сольную песню. Певица убеждена: если они с Викой таки решат двигаться в разных направлениях, то ее музыка найдет своих слушателей.

Мне есть что рассказать, у меня есть своя аудитория. Мне кажется, мы друг друга понимаем,

– говорит Слава в интервью «Ранку з Україною» на канале «Украина».

По словам Виктории Смеюхи, она тоже не боится трудностей: «Я в себя верю. И конечно же, мне не страшно все это будет делать, нужно будет просто решиться».

Однако, идти из группы ни Слава, ни Виктория не собираются. Хотя в СМИ постоянно пишут, что певицы не дружат. Слава же говорит, что Вика ее не очень поддерживает в трудных ситуациях. Уже несколько месяцев рыженькую из «НЕАНГЕЛОВ» преследует маньяк, который считает, что со Славой он вместе уже девять лет.

Вот у нас был тур, он ездил по всем концертам, вел себя неадекватно. Его выводили из зала, причем я не понимаю, почему правоохранительные органы не занимаются этим вопросом,

– говорит артистка.

Солистки группы «НЕАНГЕЛЫ» / пресс-служба

Вика же в этой ситуации не видит проблемы. Даже то, что мужчина подстерегает Славу возле дома, на концертах, создает все новые страницы в соцсетях и пишет ей, не заставляет Вику изменить мнение.

Я с этим человеком, с которым Слава сейчас борется, общалась. Это произошло случайно – я была на гастролях, и он подошел, спросил, можно ли просто посидеть со мной рядом, – поделилась своим видением ситуации Вика. – Я ответила – конечно. Если ты отвечаешь ему агрессией и переходишь на негатив, понятно, что он вступает в полемику и начинает с тобой в чем-то воевать.

Напомним,