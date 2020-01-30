Рианна закрутила новый роман: променяла миллиардера на рэпера

Певица оказалась любвеобильной личностью.

Буквально на прошлой неделе все мировые СМИ облетела новость о расставании Рианны с саудовским бизнесменом Хассаном Джамилем, как певице уже приписывают новый роман.

В этот раз сексапильная мулатка проводит время вместе со своим коллегой – известным рэпером A$AP Rocky. Об этом сообщает издание «The Sun».

Журналисты неоднократно видели звезд вместе в неформальной обстановке. 17 января они посетили благотворительный концерт в Нью-Йорке, а после – провели ночь в отеле.

Певица Рианна с бойфрендом / Fotobank / GettyImages

Вместе Рианна и A$AP Rocky появились в начале декабря на премии «The Fashion Awards 2019», но довольно сковано вели себя на красной дорожке. На тот момент певица еще встречалась с Джамилем.

Они действительно наслаждаются компанией друг друга. И хотя Рианна пока не спешит заявлять миру о новом возможном любовнике, их роман развивается стремительно, и это ей доставляет настоящее удовольствие, – рассказывает инсайдер. – Между ними все достаточно просто. Она не думает, есть ли у них с Рокки будущее. Она – новоиспеченная одинокая женщина, которая развлекается.

Напомним,