Рианна закрутила новый роман: променяла миллиардера на рэпера
Певица оказалась любвеобильной личностью.
В этот раз сексапильная мулатка проводит время вместе со своим коллегой – известным рэпером A$AP Rocky. Об этом сообщает издание «The Sun».
Журналисты неоднократно видели звезд вместе в неформальной обстановке. 17 января они посетили благотворительный концерт в Нью-Йорке, а после – провели ночь в отеле.
Они действительно наслаждаются компанией друг друга. И хотя Рианна пока не спешит заявлять миру о новом возможном любовнике, их роман развивается стремительно, и это ей доставляет настоящее удовольствие, – рассказывает инсайдер. – Между ними все достаточно просто. Она не думает, есть ли у них с Рокки будущее. Она – новоиспеченная одинокая женщина, которая развлекается.
Напомним,