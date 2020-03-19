Актриса «Игры престолов» Индира Варма заразилась коронавирусом
Вирус COVID-19 продолжает набирать обороты. По последней статистике жертвами этого заболевания уже стали более 200 000 человек по всему миру.
Очередной жертвой COVID-19 стала исполнительница роли Элларии Сэнд в сериале «Игра престолов» Индира Варма. Об этом актриса рассказала в своем Инстаграм.
Индира призналась, что болезнь приковала ее к постели. Сейчас она плохо себя чувствует.
Я в постели и это не хорошо. Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к ближним,– написала Варма.
Стоит отметить, что Том Хэнкс и Рита Уилсон побороли коронавирус и уже выписаны из клиники.
Напомним,