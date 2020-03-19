Актриса «Игры престолов» Индира Варма заразилась коронавирусом

Вирус COVID-19 продолжает набирать обороты. По последней статистике жертвами этого заболевания уже стали более 200 000 человек по всему миру.

Уберечь себя от коронавируса не удается и знаменитостям. На лечении уже находятся актеры Ольга Куриленко и Идрис Эльба, а также спортсмены и политики.

Очередной жертвой COVID-19 стала исполнительница роли Элларии Сэнд в сериале «Игра престолов» Индира Варма. Об этом актриса рассказала в своем Инстаграм.

Индира призналась, что болезнь приковала ее к постели. Сейчас она плохо себя чувствует.

Я в постели и это не хорошо. Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к ближним,

– написала Варма.

Индира Варма с коллегами со съемочной площадки «Чайки» / instagram.com/indypindy9

Варма также опубликовала снимок с коллегами со съемочной площадки «Чайки» и выразила сожаление, что из-за пандемии так много постановок по всему миру пришлось отменить.

Стоит отметить, что Том Хэнкс и Рита Уилсон побороли коронавирус и уже выписаны из клиники.

Напомним,