Актриса Иванна Сахно заразилась коронавирусом: оказался положительным

Еще одна знаменитость пострадала от всемирного недуга.

Популярная голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно заболела коронавирусом . Об этом звезда сообщила в своем микроблоге.

Иванна утверждает, что симптомы болезни проявились не сразу. Она призывает каждого оставаться дома, ведь это наш гражданский долг.

Всім привіт. Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Симптоми коронавірусу проявились не відразу і не всі одночасно (біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча). Хочу попросити кожного з вас, неважливо чи у вас є будь-які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас,

‒ написала 22-летняя знаменитость.

На данный момент звезда блокбастера «Тихоокеанский рубеж: Восстание» и экшн-комедии «Шпион» находится на самоизоляции дома. Девушка показала, какими препаратами лечится и подчеркнула, что держит виртуальную связь с доктором.

Отметим, на 22 марта в мире зафиксировано более 303 тысяч инфицирования коронавирусом. Умерли более 13 тысяч человек. В Украине официально зафиксировано 47 случаев заболевания. Три человека умерло, один выздоровел. Граждан призывают оставаться дома.

Напомним,