Дэниэл Дэ Ким заразился коронавирусом

22 марта 2020 12:00 Катерина Даниленко
Дэниэл Дэ Ким заразился коронавирусом
Американский актер Дэниэл Дэ Ким
социальная сеть Instagram

Плохие новости продолжают поступать от голливудских знаменитостей.

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Известный американский актер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким получил положительный тест на COVID-19. Об этом он сообщил в своем Instagram.

О своей болезни 51-летняя знаменитость узнал в четверг, 19 марта. Мужчина настроен позитивно и в видеообращении призывает остальных соблюдать правила безопасности и не паниковать. Сам он находится на самоизоляции в собственном доме на Гавайях, куда вернулся после приостановки рабочего процесса в связи с пандемией.

Привет всем! Вчера мне поставили диагноз COVID-19, болезнь вызванная коронавирусом. Похоже, у меня все будет в порядке, но я хотел бы поделиться своим путем с вами. Надеюсь, что вы все будете в безопасности, спокойны и прежде всего, здоровыми,
‒ обратился актер к подписчикам.

Позже звезда «Остаться в живых» поделился источниками, которые помогли ему быть проинформированным о беспощадной болезни, а также поблагодарил всех за слова поддержки в его адрес.

Пожалуйста, будьте в безопасности и здоровы, все. Любовь и молитвы тем, кто болен,
‒ добавил Дэниэл.

 

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К слову, ранее коронавирусом заразились Ольга Куриленко, Идрис Эльба, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Кристофер Хивью, Рейчел Мэтьюз. В Украине ситуация с пандемией также не утешительна. На 22 марта число инфицированных увеличилось до 47.

Напомним,

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