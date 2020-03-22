Дэниэл Дэ Ким заразился коронавирусом
Плохие новости продолжают поступать от голливудских знаменитостей.
О своей болезни 51-летняя знаменитость узнал в четверг, 19 марта. Мужчина настроен позитивно и в видеообращении призывает остальных соблюдать правила безопасности и не паниковать. Сам он находится на самоизоляции в собственном доме на Гавайях, куда вернулся после приостановки рабочего процесса в связи с пандемией.
Привет всем! Вчера мне поставили диагноз COVID-19, болезнь вызванная коронавирусом. Похоже, у меня все будет в порядке, но я хотел бы поделиться своим путем с вами. Надеюсь, что вы все будете в безопасности, спокойны и прежде всего, здоровыми,‒ обратился актер к подписчикам.
Позже звезда «Остаться в живых» поделился источниками, которые помогли ему быть проинформированным о беспощадной болезни, а также поблагодарил всех за слова поддержки в его адрес.
Пожалуйста, будьте в безопасности и здоровы, все. Любовь и молитвы тем, кто болен,‒ добавил Дэниэл.
Напомним,