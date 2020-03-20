Возможности, которые дает нам карантин из-за коронавируса
Карантин,продолжающийся в Украине, дает нам дополнительные возможности для личного развития!
Предлагаем сконцентрироваться на возможностях, которые дает вам карантин. Свободное время следует использовать с пользой для себя и у нас есть сразу три идеи, чем заняться на карантине, чтобы стать лучше.
Онлайн курсы
Курсы в Интернете доступны для всех желающих. Некоторые сайты предлагают даже сертификаты об обучении, но за них придется доплатить. Еще больше возможностей узнать что-то новое у людей, которым не нужны документы.
Украинские и международные порталы предлагают открытые курсы по социология, философии, биологии, вирусологии (актуально), экономике, физике. Для освоения новой отрасли вам понадобится всего несколько часов в день.
Работа над телом
Теперь между вами и желанным телом своей мечты не осталось препятствий.
Вы находитесь дома, поэтому можете готовить себе подходящую пищу, никуда не торопиться и следить за распорядком дня.
Время для себя
Карантин дает нам возможность, наконец, посвятить время любимым делам. Вы никак не могли дочитать интересную книгу? Или на кулинарный эксперимент времени не хватает?
Теперь у вас в достатке свободных часов, чтобы все успеть!
Напомним,