Возможности, которые дает нам карантин из-за коронавируса

Карантин,продолжающийся в Украине, дает нам дополнительные возможности для личного развития!

По тем или иным причинам вы находитесь дома, верно?

Предлагаем сконцентрироваться на возможностях, которые дает вам карантин. Свободное время следует использовать с пользой для себя и у нас есть сразу три идеи, чем заняться на карантине, чтобы стать лучше.

Онлайн курсы

Курсы в Интернете доступны для всех желающих. Некоторые сайты предлагают даже сертификаты об обучении, но за них придется доплатить. Еще больше возможностей узнать что-то новое у людей, которым не нужны документы.

Украинские и международные порталы предлагают открытые курсы по социология, философии, биологии, вирусологии (актуально), экономике, физике. Для освоения новой отрасли вам понадобится всего несколько часов в день.

Работа над телом

Теперь между вами и желанным телом своей мечты не осталось препятствий.

Вы находитесь дома, поэтому можете готовить себе подходящую пищу, никуда не торопиться и следить за распорядком дня.

Время для себя

Для занятий спортом выбирайте программы в Сети.

Карантин дает нам возможность, наконец, посвятить время любимым делам. Вы никак не могли дочитать интересную книгу? Или на кулинарный эксперимент времени не хватает?

Теперь у вас в достатке свободных часов, чтобы все успеть!

Напомним,