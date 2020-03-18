ТОП-5 поучительных фильмов, которые не дадут скучать на карантине

Чтобы ненадолго отвлечься от коронавируса, замдиректора Школы леди реалити «Від пацанки до панянки», искусствовед Катерина Виноградова предлагает окунуться в мир кинематографа.

Пока половина людей сеет панику, вторая половина не знает, чем себя занять в освободившееся время на карантине. Смотрите фильмы! Кинематограф – отличная «вакцина» от негативных переживаний. С помощью опытного кинообозревателя Катерины Виноградовой мы составили подборку отличных лент.

«Виноваты звезды»

Главная героиня Хейзел больна раком. Из-за болезни в ее жизни мало радости. Но именно в тяжелые времена она находит смысл жизнь. Это мудрая, с юмором и одновременно душераздирающая мелодрама о том, что даже неизлечимая болезнь не может встать на пути истинной любви.

«В метре друг от друга»

Если понравился фильм «Виноваты звезды», то и это кино придется вам по душе. Главные герои влюблены друг в друга по уши. Но им нельзя подходить друг к другу ближе, чем на метр. Все из-за болезни. Обмен патогенными бактериями может их попросту убить. Как окрыленным чувствами соблюдать дистанцию?

«Далласский клуб покупателей»

Мэтью Макконахи и Джаред Лето – один из лучших кинодуэтов в новой истории кино. Да и сюжет фильма прекрасен. Главный герой Рон узнает о том, что у него СПИД. Врачи ставят смертный приговор – он проживет меньше месяца. Рон не хочет мириться с такими прогнозами и начинает поиски лекарств, способных продлить жизнь. Ради этого он создает «клуб покупателей», где каждый член за ежемесячную плату может получить экспериментальные лекарства.

«Меняющие реальность»

Фантастическая лента о том, что мир движется по заранее написанному плану. Об этом случайно узнает конгрессмен Дэвид Норрис. За исполнением плана следят работники Бюро Корректировки. Но что если написанный чужими людьми план рушит ваши собственные мечты? Тогда придется побороться за счастье.

«Время»

Красивая фантастика с Джастином Тимберлейком и Амандой Сейфрид. Сюжет фильма разворачивается в будущем. Люди нашли путь к бессмертию. После 25 лет они перестают стареть. Но чтобы получать бессмертие, им приходится зарабатывать время. И если его украдут, человек может погибнуть. Героям придется столкнуться с грабителями и понять цену жизни.

Чтобы окончательно отвлечься от новостей о вирусе, включайте Новый канал в понедельник в 19:00 и смотрите реалити «Від пацанки до панянки-4».

Напомним,