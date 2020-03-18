Лига смеха: намеки Дорофеевой, новая пассия Бирчи и поцелуи Боклана

В пятницу, 20 марта, в 20:20 в эфире 1+1 покажут первую игру Шестого сезона «Лиги смеха», в которой тренеры наконец выступят со своими командами.

После одесского гала-концерта стало известно, какие 14 команд будут бороться за Чемпионский титул в этом году в «Лиге смеха» . Что интересно, 9 коллективов из общего числа – новички телевизионной лиги. В первой игре выступят 7 команд со своими звездными тренерами. Итак, о чем они будут шутить.

Команда «Лови кураж» выйдет на сцену первой. Их тренер Надя Дорофеева сразу начнет с признания, почему взяла в подопечные именно этот коллектив. «А я привыкла парней из жалости выбирать», – скажет Надя, намекая на своего супруга. Напомним, в этом году Дантес составляет ей конкуренцию в тренерском составе. В отместку команда Дорофеевой покажет то, чего никогда не было на концертах «Время и Стекло», а именно – настоящий слэм. Кроме того, самая молодая команда этого сезона продолжит знакомить зрителей с популярными среди миллениалов фишками, такими, например, как приложение Tik Tok.

Лига смеха 6 сезон / пресс-служба канала 1+1

Вспомнят ребята и об экс-руководителе Офиса Президента Андрее Богдане и покажут, чем он сейчас занимается. А еще тренер команды Гарик Бирча прямо во время выступления сделает неожиданное признание – оказывается, актер ситкомов нашел себе на проекте новую пассию, и ею стала одна из актрис «Лиги смеха»! К слову, в составе команды «Моя провінція» в этом сезоне появится новый участник по кличке Ружик.

Лига смеха 6 сезон / пресс-служба канала 1+1

Лига смеха 6 сезон / пресс-служба канала 1+1

Следующей на сцену выйдет самая неординарная команда этой игры под названием «Х.П.З.Я.» во главе со своим тренером Игорем Ласточкиным. Поскольку название команды расшифровывается, как Десятая (X-я) премия «Золотая Яхта», свой выход участники начнут с прохода по красной дорожке в рамках Бердянского кинофестиваля. Чтобы угодить судьям, ребята раздадут всем по ведру поп-корна, а Юрию Ткачу приготовят даже целую ванну с этим лакомством. В финале уже по традиции на экране покажут короткометражный фильм, в котором главные роли исполнят Игорь Ласточкин и актриса «Женского Квартала» Ольга Жуковцова.

Тренер сборной Львова Владимир Дантес сразу найдет общий язык с участниками своей команды несмотря на то, что именно ему они доверят сыграть типичного москаля, который приехал во Львов. Свой родной город ребята сравнят с Краковом «только на минималках» и покажут миниатюру, как активисты пришли срывать концерт российского артиста, но тот сразу сказал, что Крым – это Украина. Также Дантес признается, почему его жена записана у него в телефоне, как… Надя Швидко Гроші.

Лига смеха 6 сезон / пресс-служба канала 1+1

Дебютантка этого сезона Наталия Могилевская в составе команды «Короли турбаз» появится перед зрителями в образе брутальной гангстерши с африканской завивкой, увеличенными ягодицами и с оружием в руках. А все потому, что в начале своего выступления белорусская команда напомнит зрителям об обещании своего президента, что когда-нибудь Минск станет столицей Америки. В другом номере народная артистка предстанет в образе ведущей шоу «Живешь ли ты так, как этого хочет твоя мама?».

Шоумен Юрий Ткач удивит публику еще больше – и в одной из миниатюр вместе с командой «ОГО» постебется над известной экоактивисткой Гретой Тунберг. По сценарию он будет бороться с огромным роботом, собранным из пластиковых бутылок. А еще прямо на сцене ребята будут пытаться избавить Ткача от образа, по которому его все узнают («сбросим Ткача до заводских настроек»).

Лига смеха 6 сезон / пресс-служба канала 1+1

Лига смеха 6 сезон / пресс-служба канала 1+1

В финале игры на сцене появится команда «Нос» со своим тренером Станиславом Бокланом. И ему от подопечных тоже достанется – во время выступления один из участников команды сначала брызнет ему в лицо водой, а потом примется ее с него же пить. Но Боклан, или как его называют ребята - «Главный папик страны» на это даже не обратит внимание, ведь под руку его будут сопровождать две длинноногих красотки, которых он по очереди зацелует.

Кстати, по условиям игры, если какие-то из команд наберут одинаковое количество баллов, их ждет батл в виде вариации на шоу «Что? Где? Когда?» с Александром Андросовым.

Кто из команд пройдет дальше, а кто, увы, покинет этот сезон навсегда, станет известно уже в пятницу вечером – смотрите «Лигу смеха» в 20:20 на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,