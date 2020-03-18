Лига смеха: намеки Дорофеевой, новая пассия Бирчи и поцелуи Боклана
В пятницу, 20 марта, в 20:20 в эфире 1+1 покажут первую игру Шестого сезона «Лиги смеха», в которой тренеры наконец выступят со своими командами.
Команда «Лови кураж» выйдет на сцену первой. Их тренер Надя Дорофеева сразу начнет с признания, почему взяла в подопечные именно этот коллектив. «А я привыкла парней из жалости выбирать», – скажет Надя, намекая на своего супруга. Напомним, в этом году Дантес составляет ей конкуренцию в тренерском составе. В отместку команда Дорофеевой покажет то, чего никогда не было на концертах «Время и Стекло», а именно – настоящий слэм. Кроме того, самая молодая команда этого сезона продолжит знакомить зрителей с популярными среди миллениалов фишками, такими, например, как приложение Tik Tok.
Вспомнят ребята и об экс-руководителе Офиса Президента Андрее Богдане и покажут, чем он сейчас занимается. А еще тренер команды Гарик Бирча прямо во время выступления сделает неожиданное признание – оказывается, актер ситкомов нашел себе на проекте новую пассию, и ею стала одна из актрис «Лиги смеха»! К слову, в составе команды «Моя провінція» в этом сезоне появится новый участник по кличке Ружик.
Тренер сборной Львова Владимир Дантес сразу найдет общий язык с участниками своей команды несмотря на то, что именно ему они доверят сыграть типичного москаля, который приехал во Львов. Свой родной город ребята сравнят с Краковом «только на минималках» и покажут миниатюру, как активисты пришли срывать концерт российского артиста, но тот сразу сказал, что Крым – это Украина. Также Дантес признается, почему его жена записана у него в телефоне, как… Надя Швидко Гроші.
Шоумен Юрий Ткач удивит публику еще больше – и в одной из миниатюр вместе с командой «ОГО» постебется над известной экоактивисткой Гретой Тунберг. По сценарию он будет бороться с огромным роботом, собранным из пластиковых бутылок. А еще прямо на сцене ребята будут пытаться избавить Ткача от образа, по которому его все узнают («сбросим Ткача до заводских настроек»).
Кстати, по условиям игры, если какие-то из команд наберут одинаковое количество баллов, их ждет батл в виде вариации на шоу «Что? Где? Когда?» с Александром Андросовым.
Кто из команд пройдет дальше, а кто, увы, покинет этот сезон навсегда, станет известно уже в пятницу вечером – смотрите «Лигу смеха» в 20:20 на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,