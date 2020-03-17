Старшая дочь Ольги Сумской решила появиться на свет во время землетрясения
17 марта 2020 23:30
Антонина Паперная
instagram.com/tonya_papernaya
Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая готовится во второй раз стать бабушкой, с ужасом вспоминает свои первые роды.
Антонина Паперная, решила появиться на свет во время землетрясения.
На всю жизнь это запомнила. Захожу в кабинет, сидит мой прекрасный врач, акушер-гинеколог, и вдруг он справа так вжжжжж - и поехал. Тогда слева. Я так...землетрясение! Представьте себе картину - бегут все беременные с таким животами, впереди врачи. А позади мужчины. И чего-то беременные быстрее бегут, чем мужчины.
Ольга Сумская с дочкой Антониной / instagram.com/tonya_papernaya
А уже вторая беременность у меня была очень тяжелой. Я приехала уже с большим давлением. 220 на 120, это какой-то такой был очень редкий диагноз, гестоз беременных. И меня сразу положили на операционный стол и сделали кесарево сечение. Так появилась моя Анечка.
Напомним,