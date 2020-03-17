Старшая дочь Ольги Сумской решила появиться на свет во время землетрясения

17 марта 2020 23:30 Юлия Крутиева
Старшая дочь Ольги Сумской решила появиться на свет во время землетрясения
Антонина Паперная
instagram.com/tonya_papernaya

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая готовится во второй раз стать бабушкой, с ужасом вспоминает свои первые роды.

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О том, какое стихийное бедствие ей пришлось пережить в этот ответственный момент, она рассказала журналистам «Зіркового шляху» на канале «Украина». Старшая дочь Ольги Сумской, Антонина Паперная, решила появиться на свет во время землетрясения.

На всю жизнь это запомнила. Захожу в кабинет, сидит мой прекрасный врач, акушер-гинеколог, и вдруг он справа так вжжжжж - и поехал. Тогда слева. Я так...землетрясение! Представьте себе картину - бегут все беременные с таким животами, впереди врачи. А позади мужчины. И чего-то беременные быстрее бегут, чем мужчины.

Ольга Сумская с дочкой Антониной / instagram.com/tonya_papernaya
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К счастью, несмотря на эмоциональное потрясение, первые роды Ольги Сумской прошли без осложнений.

А уже вторая беременность у меня была очень тяжелой. Я приехала уже с большим давлением. 220 на 120, это какой-то такой был очень редкий диагноз, гестоз беременных. И меня сразу положили на операционный стол и сделали кесарево сечение. Так появилась моя Анечка.

Напомним,

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