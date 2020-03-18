Чем заняться на карантине, если вы не привыкли быть дома: ТОП-4 совета

Чем заняться на карантине, если вы не привыкли быть дома: ТОП-4 совета

Коронавирус внес коррективы в жизнь каждого из нас. Мы искренне пытаемся извлечь пользу из временного вынужденного заточения в своих домах.

Работа из дома

Сегодня мы расскажем, чем можно заняться дома и не потерять это время на бесцельное пребывание в стенах квартиры.

Да, почти все офисы перешли на дистанционную работу в целях безопасности. Чтобы разнообразить работу вне здания, попробуйте найти возможные ее плюсы. К примеру, ваша кожа сможет отдохнуть от косметики. А психика - от скопления машин в час-пик. Запаситесь чаем, полезными сладостями и (шутка) гречкой. Последнюю можете купить, но без фанатизма - не стоит поддаваться панике.

Бесплатные курсы

Время на себя

Сейчас множество образовательных платформ пошло навстречу людям, которые оказались заложниками коронавируса. В связи с этим большая часть платных курсов стала бесплатной. Самое время выделить час на себя: языки, онлайн-программы по похудению, кулинарные курсы и лекции - теперь не нужно искать повод. Кажется, он пришел к вам сам.

К счастью, онлайн-магазины все еще работают. Возможно, вам давно хотелось научиться рисовать стрелки либо создавать плавный переход тенями. Уделите время себе - попробуйте стать лучшей версией себя.

Музыка, сериалы, книги

Святая троица всех обреченных на карантин. В интернете гуляет множество подборок фильмов на любой вкус и цвет. В общем, вы знаете, что делать дальше - бороздить просторы интернета.

Напомним,