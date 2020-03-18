Чем заняться на карантине, если вы не привыкли быть дома: ТОП-4 совета
Коронавирус внес коррективы в жизнь каждого из нас. Мы искренне пытаемся извлечь пользу из временного вынужденного заточения в своих домах.
Работа из дома
Да, почти все офисы перешли на дистанционную работу в целях безопасности. Чтобы разнообразить работу вне здания, попробуйте найти возможные ее плюсы. К примеру, ваша кожа сможет отдохнуть от косметики. А психика - от скопления машин в час-пик. Запаситесь чаем, полезными сладостями и (шутка) гречкой. Последнюю можете купить, но без фанатизма - не стоит поддаваться панике.
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Время на себя
К счастью, онлайн-магазины все еще работают. Возможно, вам давно хотелось научиться рисовать стрелки либо создавать плавный переход тенями. Уделите время себе - попробуйте стать лучшей версией себя.
Музыка, сериалы, книги
Святая троица всех обреченных на карантин. В интернете гуляет множество подборок фильмов на любой вкус и цвет. В общем, вы знаете, что делать дальше - бороздить просторы интернета.
Напомним,
- Коронавирус научился маскироваться под другое заболевание
- Звезда "Игры престолов" заболел коронавирусом