Звезда «Игры престолов» заболел коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, которого сделала популярным роль Тормунда в сериале «Игра престолов», заразился COVID-19.
Об этом он сообщил в социальной сети Instagram.
Мой тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным, и я буду находиться в изоляции столько, сколько потребуется, вместе с моей семьей.
По словам актера, болезнь у него протекает в легкой форме и с симптомами простуды.Том Хэнкс с супругой, Ольга Куриленко и Идрис Эльба.
Напомним,