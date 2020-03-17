Звезда «Игры престолов» заболел коронавирусом

17 марта 2020 10:30 Алла Лысак
Звезда «Игры престолов» заболел коронавирусом
Звезда «Игры престолов» заболел коронавирусом
кадр из сериала

Норвежский актер Кристофер Хивью, которого сделала популярным роль Тормунда в сериале «Игра престолов», заразился COVID-19.

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Кристофер Хивью подхватил коронавирусную инфекцию и теперь находится в самостоятельной изоляции дома. 

Об этом он сообщил в социальной сети Instagram. 

Мой тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным, и я буду находиться в изоляции столько, сколько потребуется, вместе с моей семьей. 

По словам актера, болезнь у него протекает в легкой форме и с симптомами простуды.

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Отметим, что китайским коронавирусом ранее заразились Том Хэнкс с супругой, Ольга Куриленко и Идрис Эльба.

Напомним,

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