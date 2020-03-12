Эпидемия, пандемия или эндемия: что происходит с коронавирусом?
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию китайского коронавируса.
В ВОЗ сообщили, что отныне коронавирус считается пандемией. Что это означает, и в чем заключается разница между эпидемией, пандемией и эндемией?
Эндемия
Эндемическими болезнями называют инфекции, которые появляются в конкретной стране и в определенное время. Речь идет о болезнях, не исчезающих на протяжении многих лет, ярким примером эндемии является, например, ветряная оспа или малярия в Африке, они напоминают о себе с завидной регулярностью.
Эпидемия
Термин «эпидемия» имеет греческие корни и обозначает инфекцию, которая затронула значительное число людей в конкретном городе или области.
Эпидемии гриппа, например, возникают ежегодно и имеют потенциал коснуться всей страны.
Пандемия
Однако важно понимать, что все три термина никак не характеризуют уровень опасности или смертности конкретного вируса.
Напомним,