Эпидемия, пандемия или эндемия: что происходит с коронавирусом?

12 марта 2020 23:00 Алла Лысак
Эпидемия, пандемия или эндемия: что происходит с коронавирусом?
Эпидемия, пандемия или эндемия: что происходит с коронавирусом?
pixabay.com

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию китайского коронавируса.

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На сегодняшний день по всему миру зарегистрировано около 117 тысяч пациентов, заразившихся коронавирусом, количество умерших достигло 4 тысяч, а COVID-19 продолжает распространяться в Европе. 

В ВОЗ сообщили, что отныне коронавирус считается пандемией. Что это означает, и в чем заключается разница между эпидемией, пандемией и эндемией? 

Эндемия

Эндемическими болезнями называют инфекции, которые появляются в конкретной стране и в определенное время. Речь идет о болезнях, не исчезающих на протяжении многих лет, ярким примером эндемии является, например, ветряная оспа или малярия в Африке, они напоминают о себе с завидной регулярностью.

Эпидемия

Термин «эпидемия» имеет греческие корни и обозначает инфекцию, которая затронула значительное число людей в конкретном городе или области.

Эпидемии гриппа, например, возникают ежегодно и имеют потенциал коснуться всей страны.

Пандемия

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Пандемия является разновидностью эпидемии, однако ее темпы роста в итоге затрагивают различные страны. Коронавирус получил статус пандемии, поскольку случаи заражения были зафиксированы в 95 странах мира.

Однако важно понимать, что все три термина никак не характеризуют уровень опасности или смертности конкретного вируса. 

Напомним,

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