Коронавирус меняет правила игры: премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена

Из-за вспышки опасного китайского коронавируса COVID-19 новая картина о приключениях агента 007 выйдет на экраны значительно позже.

Поклонникам «бондианы» придется ждать продолжение культовой саги на несколько месяцев дольше! Вслед за известными музыкантами, отменяющими концерты, решение перенести премьеру приняли и создатели 25-го фильма о Джеймсе Бонде

«Не время умирать» выйдет на экраны лишь осенью 2020 года, изначально премьера должна была состояться уже в апреле!

Семимесячная задержка вызвана коронавирусом и оценкой мирового театрального рынка, сообщается в официальном релизе компании. Впрочем, неофициально речь идет о том, что коронавирус может существенно подкосить сборы картины.

Если выпустить фильм сейчас, то прибыль может уменьшиться на 5 миллиардов долларов.

Съемки нового боевика обошлись в 200 миллиардов и длились несколько дольше положенного срока из-за травмы исполнителя главной роли.

Напомним,