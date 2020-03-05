Коронавирус меняет правила игры: премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена

5 марта 2020 10:30 Алла Лысак
Коронавирус меняет правила игры: премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена
Коронавирус меняет правила игры: премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена
кадр из фильма

Из-за вспышки опасного китайского коронавируса COVID-19 новая картина о приключениях агента 007 выйдет на экраны значительно позже.

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Поклонникам «бондианы» придется ждать продолжение культовой саги на несколько месяцев дольше! Вслед за известными музыкантами, отменяющими концерты, решение перенести премьеру приняли и создатели 25-го фильма о Джеймсе Бонде.

«Не время умирать» выйдет на экраны лишь осенью 2020 года, изначально премьера должна была состояться уже в апреле! 

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Семимесячная задержка вызвана коронавирусом и оценкой мирового театрального рынка, сообщается в официальном релизе компании. Впрочем, неофициально речь идет о том, что коронавирус может существенно подкосить сборы картины.

Если выпустить фильм сейчас, то прибыль может уменьшиться на 5 миллиардов долларов. 

Съемки нового боевика обошлись в 200 миллиардов и длились несколько дольше положенного срока из-за травмы исполнителя главной роли. 

Напомним,

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