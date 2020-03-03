Netflix опубликовал десятку своих самых просматриваемых в Украине фильмов и сериалов

3 марта 2020 10:30 Алла Лысак
Netflix опубликовал десятку своих самых просматриваемых в Украине фильмов и сериалов
Netflix опубликовал десятку своих самых просматриваемых в Украине фильмов и сериалов
Netflix

Теперь на стриминг-платформе Netflix появились списки самых популярных фильмов в каждой стране!

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На прошлой неделе Netflix начал публиковать списки своих самых популярных шоу в разных странах. Рейтинг, обновляющийся ежедневно, появился и для Украины. По состоянию на 3 марта, украинцы чаще всего смотрели такие сериалы и фильмы от Netflix:

1. Мне это не нравится / I'm Not Okay With This

2. Видоизменённый углерод / Altered Carbon 

3. Ключи Локков / Locke&Key

4. Формула1: Гонять, чтобы выживать / Formula 1: Drive to Survive

5. Последнее, чего он хотел / The Last Thing He Wanted

6. Половое воспитание / Sex Education

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7. Все радостные места / All the Bright Places

8. Ведьмак / The Witcher

9. Покемон: Мьюту наносит ответный удар / Pokémon: Mewtwo Strikes Back

10. Любовь слепа / Love is Blind.

Большая часть контента, просматриваемого в Украине, находится и в рейтинге США.

Напомним,

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