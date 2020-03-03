Netflix опубликовал десятку своих самых просматриваемых в Украине фильмов и сериалов
Теперь на стриминг-платформе Netflix появились списки самых популярных фильмов в каждой стране!
1. Мне это не нравится / I'm Not Okay With This
2. Видоизменённый углерод / Altered Carbon
3. Ключи Локков / Locke&Key
4. Формула1: Гонять, чтобы выживать / Formula 1: Drive to Survive
5. Последнее, чего он хотел / The Last Thing He Wanted
6. Половое воспитание / Sex Education
8. Ведьмак / The Witcher
9. Покемон: Мьюту наносит ответный удар / Pokémon: Mewtwo Strikes Back
10. Любовь слепа / Love is Blind.
Большая часть контента, просматриваемого в Украине, находится и в рейтинге США.
Напомним,