Сериалы и фильмы, которые выйдут на стриминговом сервисе Netflix в марте 2020 года!

Правосудие Спенсера

Премьера 6 марта

В прошлом Спенсер был полицейским, а потом его отправили в тюрьму по ложному обвинению. Он готов навсегда покинуть Бостон, залечь где-нибудь в глуши, но только после того, как закроет последний гештальт.

Спенсер хочет совершить правосудие над подлецами, которые убили его давних коллег. Для этого он объединяется с бойцом по имени Хоук.

Горячие премьеры марта 2020 на Netflix / Netflix

Элита ( 3 сезон)

Премьера 13 марта

Netflix продолжает рассказывать историю о приключениях троих подростков из бедных семей, случайно попавших в элитную школу.

Страсти накалены до предела, обеспеченные детки воюют с новичками и не гнушаются даже убить кого-то, чтобы достигнуть поставленной цели.

Горячие премьеры марта 2020 на Netflix / Netflix

Пропащие девушки (фильм)

Премьера 13 марта

Женщина берется сама расследовать исчезновение своей дочери, не найдя поддержки у полицейских. В ходе своего собственного расследования она обнаруживает, что в городе жестоко убили нескольких секс-работниц. Неужели орудует серийный убийца?

Горячие премьеры марта 2020 на Netflix / Netflix

Озарк (3 сезон)

Премьера 27 марта

Финансовый консультант Марти Бёрд переезжает в курортный городок Озарк (Миссури) из-за крупных долгов. В этом городе он пытается исправить свое финансовое положение, но все идет не совсем по плану Мартина...

Горячие премьеры марта 2020 на Netflix / Netflix

Напомним,