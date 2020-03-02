Горячие премьеры марта 2020 на Netflix

2 марта 2020 10:30 Алла Лысак
Горячие премьеры марта 2020 на Netflix
Горячие премьеры марта 2020 на Netflix
Netflix

Сериалы и фильмы, которые выйдут на стриминговом сервисе Netflix в марте 2020 года!

Правосудие Спенсера 

  • Премьера 6 марта

Читайте такжеПсихиатр станет детективом: стриминговый сервис Netflix анонсировал сериал «Фрейд»
В прошлом Спенсер был полицейским, а потом его отправили в тюрьму по ложному обвинению. Он готов навсегда покинуть Бостон, залечь где-нибудь в глуши, но только после того, как закроет последний гештальт.

Спенсер хочет совершить правосудие над подлецами, которые убили его давних коллег. Для этого он объединяется с бойцом по имени Хоук. 

Горячие премьеры марта 2020 на Netflix / Netflix

Элита ( 3 сезон) 

  • Премьера 13 марта

Netflix продолжает рассказывать историю о приключениях троих подростков из бедных семей, случайно попавших в элитную школу.

Страсти накалены до предела, обеспеченные детки воюют с новичками и не гнушаются даже убить кого-то, чтобы достигнуть поставленной цели. 

Горячие премьеры марта 2020 на Netflix / Netflix

Пропащие девушки (фильм)

  • Премьера 13 марта

Читайте такжеNetflix выпустил тизер «Очень странных дел», развеяв главную интригу сезона
Женщина берется сама расследовать исчезновение своей дочери, не найдя поддержки у полицейских. В ходе своего собственного расследования она обнаруживает, что в городе жестоко убили нескольких секс-работниц. Неужели орудует серийный убийца?

Горячие премьеры марта 2020 на Netflix / Netflix

Озарк (3 сезон)

  • Премьера 27 марта

Финансовый консультант Марти Бёрд переезжает в курортный городок Озарк (Миссури) из-за крупных долгов. В этом городе он пытается исправить свое финансовое положение, но все идет не совсем по плану Мартина...

Горячие премьеры марта 2020 на Netflix / Netflix

Напомним,

Облако тегов

премьеры Netflix зарубежные сериалы сериалы 2020 сериалы netflix

Материалы по теме

На Интере – премьера турецкого сериала "Не отпускай мою руку"
Анонсы на ТВ

На Интере – премьера турецкого сериала "Не отпускай мою руку"
Премьера второго сезона «Видоизмененного углерода» состоялась на Netflix
Премьеры

Премьера второго сезона «Видоизмененного углерода» состоялась на Netflix
Отеки под глазами: ТОП-3 способа быстро от них избавиться
Lifestyle

Отеки под глазами: ТОП-3 способа быстро от них избавиться
Спіймати Кайдаша: Мишина, Боржемская, Кондратюк высказались о новом сериале СТБ
Новости

Спіймати Кайдаша: Мишина, Боржемская, Кондратюк высказались о новом сериале СТБ

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK