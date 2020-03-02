Горячие премьеры марта 2020 на Netflix
Сериалы и фильмы, которые выйдут на стриминговом сервисе Netflix в марте 2020 года!
Правосудие Спенсера
- Премьера 6 марта
Спенсер хочет совершить правосудие над подлецами, которые убили его давних коллег. Для этого он объединяется с бойцом по имени Хоук.
Элита ( 3 сезон)
- Премьера 13 марта
Netflix продолжает рассказывать историю о приключениях троих подростков из бедных семей, случайно попавших в элитную школу.
Страсти накалены до предела, обеспеченные детки воюют с новичками и не гнушаются даже убить кого-то, чтобы достигнуть поставленной цели.
Пропащие девушки (фильм)
- Премьера 13 марта
Озарк (3 сезон)
- Премьера 27 марта
Финансовый консультант Марти Бёрд переезжает в курортный городок Озарк (Миссури) из-за крупных долгов. В этом городе он пытается исправить свое финансовое положение, но все идет не совсем по плану Мартина...
Напомним,