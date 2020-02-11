Стриминговый сервис Netflix назвал свой самый популярный сериал: а вы смотрели?

Netflix назвал свой самый популярный сериал: а вы смотрели?

Netflix раскрыл данные по просмотрам и подписчикам.

Стриминговый сервис Netflix изменил систему подсчета популярности контента и рассказал о новом лидере по количеству просмотров среди своих оригинальных сериалов за последние годы.

Самым популярным сериалом оказалась мистическая экранизация «Ведьмак», появившаяся на экранах в 2020 году.

Сериал посмотрели 76 миллионов человек за первые 4 недели после публикации первого сезона, что составляет примерно 46% всех пользователей.

Примечательно, что для подсчета лидера в Netflix брали во внимание только месячный отрезок после премьеры.

Например, в 2019 году третий сезон нашумевших и любимых среди зрителей «Очень странных дел» посмотрели 40,7 миллиона зрителей.

Впрочем, «Ведьмак» не стал абсолютным лидером среди всего контента, уступив фильму «Призрачная шестерка» Майкла Бэя, за аналогичный период с кинокартиной ознакомились 83 млн человек.

Напомним,