Стриминговый сервис Netflix назвал свой самый популярный сериал: а вы смотрели?

11 февраля 2020 14:30 Алла Лысак
Стриминговый сервис Netflix назвал свой самый популярный сериал: а вы смотрели?
Netflix назвал свой самый популярный сериал: а вы смотрели?
кадр из сериала

Netflix раскрыл данные по просмотрам и подписчикам.

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Стриминговый сервис Netflix изменил систему подсчета популярности контента и рассказал о новом лидере по количеству просмотров среди своих оригинальных сериалов за последние годы.  

Самым популярным сериалом оказалась мистическая экранизация «Ведьмак», появившаяся на экранах в 2020 году.

Сериал посмотрели 76 миллионов человек за первые 4 недели после публикации первого сезона, что составляет примерно 46% всех пользователей.

Примечательно, что для подсчета лидера в Netflix брали во внимание только месячный отрезок после премьеры.

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Например, в 2019 году третий сезон нашумевших и любимых среди зрителей «Очень странных дел» посмотрели 40,7 миллиона зрителей. 

Впрочем, «Ведьмак» не стал абсолютным лидером среди всего контента, уступив фильму  «Призрачная шестерка» Майкла Бэя, за аналогичный период с кинокартиной ознакомились 83 млн человек. 

Напомним, 

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