Стриминговый сервис Netflix назвал свой самый популярный сериал: а вы смотрели?
Netflix раскрыл данные по просмотрам и подписчикам.
Самым популярным сериалом оказалась мистическая экранизация «Ведьмак», появившаяся на экранах в 2020 году.
Сериал посмотрели 76 миллионов человек за первые 4 недели после публикации первого сезона, что составляет примерно 46% всех пользователей.
Примечательно, что для подсчета лидера в Netflix брали во внимание только месячный отрезок после премьеры.
Впрочем, «Ведьмак» не стал абсолютным лидером среди всего контента, уступив фильму «Призрачная шестерка» Майкла Бэя, за аналогичный период с кинокартиной ознакомились 83 млн человек.
Напомним,