Предлагаем вам подборку сериалов Netflix с высокими оценками как критиков, так и телезрителей.

13 причин почему/13 Reasons Why, 2017 — настоящее время

Однажды школьник Клэй Дженсен обнаруживает у себя на крыльце коробку с кассетами, записанными его подругой Ханной.

На них 13 причин, почему девушка покончила с собой.

Сериал, который заставляет задуматься о том, как мы все влияем друг на друга.

ТОП-5 сериалов Netflix, от которых сложно оторваться / кадр из сериала

Нарко/Narcos, 2015 — настоящее время

Пабло Эскобаре – человек, которого уважает народ и боится правительство. Он создал настоящую империю, занимающуюся поставками наркотиков в Соединенные Штаты Америки, и даже полиция ничего не может с этим сделать.

Сериал не лишен драмы, к тому же основан на реальной истории.

ТОП-5 сериалов Netflix, от которых сложно оторваться / кадр из сериала

Оранжевый — хит сезона/Orange Is the New Black, 2013 — настоящее время

Сериал рассказывает о Пайпер Чепмен, которая любит жизнь и наслаждается маленькими радостями, например, утренним душем и красивой едой. Но из-за поступка, совершенного много лет назад, Пайпер оказывается в тюрьме.

История сосредоточенна на вопросах выживания и внутренних демонов, а также неплохо раскрывает проблематику любви.

ТОП-5 сериалов Netflix, от которых сложно оторваться / кадр из сериала

Корона/The Crown, 2016 — настоящее время

Хотите узнать больше о жизни королевы Великобритании? В этом сериале вы увидите все, прошлое и настоящее Елизаветы II.

И сама история, и ее графическое оформление вызывают лишь восхищение! Сериал основан на реальных событиях и не искажает правду.

ТОП-5 сериалов Netflix, от которых сложно оторваться / кадр из сериала

Несгибаемая Кимми Шмидт/Unbreakable Kimmy Schmidt, 2015 — настоящее время

Кимми Шмидт – девушка, на чью долю выпало множество испытаний… Взять во внимание хотя бы тот факт, что последние 15 лет она провела в бункере, где проживал религиозный фанатик. Кимми оказалась на свободе, в Нью-Йорке! И теперь она пытается наверстать упущенное и завести друзей.

ТОП-5 сериалов Netflix, от которых сложно оторваться / кадр из сериала

Напомним,