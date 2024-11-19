«Конклав»: зіркова прем'єра фільму в Києві

19 листопада 2024 19:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Конклав»: зіркова прем'єра фільму в Києві
«Конклав»: зіркова прем'єра фільму в Києві. Фото: Михайло Лопатюк

Фільм «Конклав» виходить у широкий кінопрокат вже з 21 листопада 2024 року

18 листопада у кінотеатрі «Планета кіно» (Dream Yellow) відбувся довгоочікуваний допрем'єрний показ фільму «Конклав», у якому блискуче зіграли  оскарівський номінант Райф Файнс, прекрасно відомий українському глядачу Стенлі Туччі,  культова Ізабелла Роселліні.

Ця захоплююча стрічка, що стала предметом обговорення серед кіноманів, вже встигла привернути увагу своєю магнетичною атмосферою та неперевершеним акторським виконанням.

Протягом вечора, а саме 2 годин, наповненого захопленням і натхненням, глядачі мали змогу насолодитися унікальною історією, що поринає у світ таємниць та інтриг. Рейф Файнс демонструє свій акторський талант, втілюючи на екрані складного та харизматичного персонажа.

«Конклав» пропонує глядачам захопливу сюжетну лінію, що досліджує теми влади, зради та морального вибору. Відзначений високими оцінками критиків, фільм обіцяє стати одним з найзначніших релізів цього року.

На прем'єру завітали багато шанувальників кіно, зірок та представників медіа, що створило неповторну атмосферу, серед них – актори Сергій Чернов та Альбіна Корж, співачки Ne Ta, Severyna, RIDA, SOWA, співак та тіктокер  LOGVIN, радіоведуча Ольга Вороніна, телеведучі Костянтин Грубич та Сергій Єременко, психологиня Дар'я Сокол.

 

Глядачі після перегляду майже в один голос казали: «Це щось неймовірне. Фільм подивилися на одному подиху».

Фільм «Конклав» виходить у широкий кінопрокат вже з 21 листопада 2024 року, і кожен, хто шукає емоційні переживання та якісне кіно, неодмінно знайде в ньому щось для себе.
 

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