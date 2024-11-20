«Конклав»: прем’єра, що відкриває завісу Ватикану та стильні гості

«Конклав»: прем’єра, що відкриває завісу Ватикану та стильні гості

19 листопада у кінотеатрі Multiplex у ЦУМі відбулася довгоочікувана прем’єра детективного трилера «Конклав» оскароносного режисера Едварда Берґера.

Головні ролі зіграли: Рейф Файнс, Стенлі Туччі, Ізабелла Росселліні та Джон Літгоу. Інтригуюча історія про залаштунки Ватикану, вибори нового папи та конфлікти амбіцій зібрала кіноманів, медійників і представників української бізнес-еліти.

Гості заходу підтримали стиль прем’єри, обравши елегантні образи, серед яких переважали насичені відтінки марсала, що символізували атмосферу стрічки.

На гостей чекало пригощання: ігристе San Mare Prosecco, вишукані еклери від кондитерської «Волконський». Показ відбувся за підтримки Sense Bank. Sense Bank - український державний банк, який відомий своїми ініціативами на підтримку культури та творчості українських митців. Банк обʼєднує лідерів культури, щоб разом наповнювати світ сенсами.

Серед запрошених були телеведучі, блогери, бізнес-леді та представники світу моди: Катерина Сільченко, Марина Арістова, Юлія Єрмолаєва, Тетяна Карікова, Маргарита Хилько, Олена Шершньова, Вікторія Кагаловська, Дарина Уайт, Марічка Довбенко, Марина Левицька, Ірина Татаренко, Анжела Чигрин, Інна Кириченко, Тетяна Левенець.

Фільм, що вражає глибоким сюжетом і блискучими акторськими роботами, отримав схвальні відгуки від гостей прем’єри. Завдяки стильній атмосфері, вишуканим частуванням і захопливій стрічці, прем’єра залишила яскравий слід у культурному житті столиці.

Не пропустіть можливість поринути у світ інтриг Ватикану і людських таємниць — «Конклав» з 21 листопада в усіх кінотеатрах країни!