Конклав: інтриги Ватикану

Скоро вийде детективний трилер, який проллє світло на таємниці Ватикану, інтриги та скандали католицької церкви, – «Конклав».

Стрічка заснована на світовому бестселері британського письменника Роберта Гарріса, який вийшов 2016 року та отримав визнання серед читачів та критиків. Після смерті Папи Римського кардиналу Лоуренсу треба терміново організувати Конклав, на якому католицькі кардинали з усього світу повинні обрати нового голову Церкви. Під час організації та проведення Конклаву Лоуренсу доведеться впоратися з інтригами Ватикану та не дати секретам Церкви проникнути у пресу. Крок за кроком кардинал дізнається шокуючі таємниці померлого Папи. Деякі з них здатні зруйнувати кар'єри та репутацію кандидатів на місце намісника Божого на Землі.

Головну роль в очікуваному психологічному трилері зіграв легендарний оскарівський номінант Рейф Файнс («Список Шиндлера», «Англійський пацієнт», «Червоний дракон», серія «Гаррі Поттер», «Читець», «Готель «Гранд Будапешт», «Меню»). Зіркою фільму також став прекрасно відомий українському глядачу Стенлі Туччі («Термінал», «Диявол носить Prada», «Джулі та Джулія», серія «Голодні ігри»). До суперзіркового касту доєднався Джон Літгоу – номінант на «Оскар» та володар найпрестижніших премій «Тоні» та «Золотий Глобус». Головну жіночу роль зіграла культова Ізабела Росселліні («Блакитний оксамит», «Дикі серця», «Смерть їй пасує», шоу «Наполеон»).

Режисером стрічки виступив австрійсько-швейцарський режисер, володар «Оскару» Едвард Берґер, який отримав всесвітнє визнання за екранізацію роману Ремарка «На Західному фронті без змін».

Однією з продюсерок майбутнього хіта стала Тесса Росс, яка відповідальна за вихід таких стрічок, як «Мільйонер із нетрів», «Залізна леді», «12 років рабства», «Ex Machina», «Останній король Шотландії», «Як втратити друзів і змусити всіх тебе ненавидіти», «127 годин», «Кімната», «Макбет», та «Керол».

Стрічка вперше була продемонстрована в рамках позаконкурсної програми цьогорічного Венеційського кінофестивалю та викликала фурор серед глядачів двох інших престижних кінооглядів – Міжнародного кінофестивалю у Торонто та фестивалю в Теллуріді (США).

Подивитись на інтриги, які відбуваються за лаштунками Ватикану, можна вже з 21 листопада у кінотеатрах України.