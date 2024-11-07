Конклав: інтриги Ватикану

7 листопада 2024 16:20 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Конклав: інтриги Ватикану
Конклав: інтриги Ватикану

Скоро вийде детективний трилер, який проллє світло на таємниці Ватикану, інтриги та скандали католицької церкви, – «Конклав».

Читайте такожНікіта Кісельов та SKYLERR презентують новий спільний трек «У волоссі осінь»
Стрічка заснована на світовому бестселері британського письменника Роберта Гарріса, який вийшов 2016 року та отримав визнання серед читачів та критиків.  Після смерті Папи Римського кардиналу Лоуренсу треба терміново організувати Конклав, на якому католицькі кардинали з усього світу повинні обрати нового голову Церкви. Під час організації та проведення Конклаву Лоуренсу доведеться впоратися з інтригами Ватикану та не дати секретам Церкви проникнути у пресу. Крок за кроком кардинал дізнається шокуючі таємниці померлого Папи. Деякі з них здатні зруйнувати кар'єри та репутацію кандидатів на місце намісника Божого на Землі.

Головну роль в очікуваному психологічному трилері зіграв легендарний оскарівський номінант Рейф Файнс («Список Шиндлера», «Англійський пацієнт», «Червоний дракон», серія «Гаррі Поттер», «Читець», «Готель «Гранд Будапешт», «Меню»). Зіркою фільму також став прекрасно відомий українському глядачу Стенлі Туччі («Термінал», «Диявол носить Prada», «Джулі та Джулія», серія «Голодні ігри»). До суперзіркового касту доєднався Джон Літгоу – номінант на «Оскар» та володар найпрестижніших премій «Тоні» та «Золотий Глобус». Головну жіночу роль зіграла культова Ізабела Росселліні («Блакитний оксамит», «Дикі серця», «Смерть їй пасує», шоу «Наполеон»). 

Режисером стрічки виступив австрійсько-швейцарський режисер, володар «Оскару» Едвард Берґер, який отримав всесвітнє визнання за екранізацію роману Ремарка «На Західному фронті без змін». 

Однією з продюсерок майбутнього хіта стала Тесса Росс, яка відповідальна за вихід таких стрічок, як «Мільйонер із нетрів», «Залізна леді», «12 років рабства», «Ex Machina», «Останній король Шотландії», «Як втратити друзів і змусити всіх тебе ненавидіти», «127 годин»,  «Кімната»,  «Макбет», та «Керол». 

Стрічка вперше була продемонстрована в рамках позаконкурсної програми цьогорічного Венеційського кінофестивалю та викликала фурор серед глядачів двох інших престижних кінооглядів – Міжнародного кінофестивалю у Торонто та фестивалю в Теллуріді (США). 

Подивитись на інтриги, які відбуваються за лаштунками Ватикану, можна вже з 21 листопада у кінотеатрах України.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Конклав

Матеріали на тему

VLADA K презентує “All About You” – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних
Меломан

VLADA K презентує “All About You” – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних
Віктор Андрієнко розповів, як серіал «Зв’язок» об’єднав глядачів по всьому світу
Новини

Віктор Андрієнко розповів, як серіал «Зв’язок» об’єднав глядачів по всьому світу
«Жахаючий 3»:  зіркова прем'єра фільму в Києві
Прем'єри

«Жахаючий 3»:  зіркова прем'єра фільму в Києві
Фіма Константиновський розповів про спілкування з колегами-військовими
Новини

Фіма Константиновський розповів про спілкування з колегами-військовимиЕксклюзив
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Ведуча «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла про економію та стосунки з грошима

Ведуча «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла про економію та стосунки з грошима
«Втеча на вікенд»:  зіркова прем'єра фільму у Києві

«Втеча на вікенд»:  зіркова прем'єра фільму у Києві
Конклав: інтриги Ватикану

Конклав: інтриги Ватикану
Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»

Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»

Популярне відео

Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»

Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»
Нікіта Кісельов та SKYLERR презентують новий спільний трек «У волоссі осінь»

Нікіта Кісельов та SKYLERR презентують новий спільний трек «У волоссі осінь»
VLADA K презентує “All About You” – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних

VLADA K презентує “All About You” – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних
«Очі в Очі» презентують новий кліп на пісню «Скрипка»

«Очі в Очі» презентують новий кліп на пісню «Скрипка»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK