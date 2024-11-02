Нікіта Кісельов та SKYLERR презентують новий спільний трек «У волоссі осінь»

Нікіта Кісельов та SKYLERR облаштовують спільну оселю у кліпі на дуетну пісню «У волоссі осінь»

1 листопада дует виконавців Нікіти Кісельова та SKYLERR презентував нову спільну романтичну роботу «У волоссі осінь». Цією композицією вони продовжують історію кохання в піснях, що так полюбилась слухачам.

«У волоссі осінь» – це гімн усіх закоханих, які осінніми вечорами знаходять тепло та підтримку одне в одному. Пісня розповідає історію пари, де дівчина надихає хлопця, і попри холод навколо та життєві негаразди, разом вони приходять до омріяного щастя та внутрішньої гармонії.

«Для мене це пісня-мрія кожної дівчини, коли ти кохаєш його, а для нього ти – все. Це відчуття не сплутаєш з жодним іншим, адже справжнє кохання окрилює і підносить тебе. Саме такі почуття я вклала в цю пісню, де кожен рядок пронизаний теплом. Особливо зараз, коли стає дедалі холодніше і хочеться сидіти вдома під ковдрою, всім так не вистачає сімейного затишку поруч з коханою людиною», – поділилась співачка SKYLERR.

До речі, саме історія переїзду пари та облаштування їхньої нової оселі лягла в основу кліпу на пісню «У волоссі осінь». Це саме та ідеальна картинка життя, якої прагнуть усі закохані, адже чи можна мріяти про більше щастя, ніж створення сімʼї з коханою людиною.

«Я знаю, що у багатьох зараз досить сумний ліричний настрій, бо восени сумувати вже стало звичкою. Але особисто я знайшов ліки від так званої осінньої депресії – це кохана людина поруч. «У волоссі осінь» – історія красивих стосунків, які лікують та зігрівають серце та душу. Я щиро бажаю кожному нашому слухачу знайти таке кохання, яке принесе внутрішній спокій та гармонію», – поділився своїм баченням нового релізу Нікіта Кісельов.

Продовження історії кохання, покладеної на музику, від Нікіти Кісельова та SKYLERR «У волоссі осінь», вже доступне на всіх музичних платформах.