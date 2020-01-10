Netflix рассекретил дату премьеры сериала «Озарк»

10 января 2020 15:00 Александр Кива
Netflix рассекретил дату премьеры сериала «Озарк»

Канал Netflix объявил, что сериал Джейсона Бейтмана «Озарк» возвращается с третьим сезоном.

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Причём довольно скоро: его премьера запланирована на 27 марта. Нас ждёт ещё десять эпизодов, пишет Игромания.

За прошедшие два сезона Марти Бёрд и его соратники сумели закрепиться в окрестностях озера Озарк и даже открыть собственное казино. Но за это всем им пришлось дорого заплатить. И противостояние с самыми разными неожиданностями, сложностями и противниками ещё не закончено.

К своим ролям в третьем сезоне вернутся Джейсон Бейтман (Марти Бёрд), Лора Линни (Венди Бёрд), Джулия Гарнер (Руфь Лэнгмор) и другие. Netflix обещает, что им вновь предстоит принимать непростые решения, и теперь ставки будут ещё выше.

Сериал «Озарк» очень хорошо приняли зрители и критики. Джейсон Бейтман и Джулия Гарнер получили премии «Эмми» за режиссуру и роль второго плана.

 

 

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