На Netflix вийшов серіал з українським актором Олександром Рудинським

27 липня 2024 16:40 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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На Netflix вийшов серіал з українським актором Олександром Рудинським
Актор Олександр Рудинський
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалів Нового каналу «Зв’язок» та «Голова» Олександр Рудинський зіграв в історичній драмі «Декамерон».

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Вау-новина! 25 липня на Netflix вийшов оригінальний серіал «Декамерон», де одну з ролей зіграв український актор, зірка серіалів «Перші ластівки», «Зв’язок» та «Голова» (Новий канал) Олександр Рудинський. Нашого Сашка можна буде побачити у трьох серіях історичної драми.

Трішки доторкнувся до великого, – коментує Рудинський. – Мій герой Eyeless Bandit (Айлес Бендіт. – Прим. ред.) – ніби один з моїх братів. Любить гроші та дівчат. Але вони його ні.

На Netflix вийшов серіал з українським актором Олександром Рудинським / Пресслужба Нового каналу

Раніше актор розповідав, що це був перший проєкт від Netflix, до якого він записував самопроби. І його одразу ж затвердили! Цікаво те, що для цієї ролі Сашку робили особливий грим зі спеціальною маскою зі шрамом на пів обличчя. Фізіологічні особливості свого персонажа актор спробував зімітувати й під час кастингу.

Я думаю, кожен актор хотів би взяти участь в оригінальному серіалі або фільмі від Netflix. Згадую, як мені скинули перші проби. Я робив грим, використовував спеціальну лінзу, бо в мене персонаж без ока. Розумів, що треба вразити своїм підходом. Проте ставлюся до такого без надмірного романтизму, бо усвідомлюю, що це лише початок. Але взагалі думаю, що українські актори досить конкурентоспроможні, й усе залежить лише від нас, – ділиться думками хлопець.

Олександр Рудинський у ролі Eyeless Bandit / Пресслужба Нового каналу

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До речі, Олександр Рудинський – єдиний актор зі Східної Європи, якого затвердили на роль у серіалі. Основний каст стрічки складають британські та американські зірки. А зйомки проходили в Італії.

Більша частина зйомок проходила в італійській студії, де знімали Федеріко Фелліні, мій улюблений режисер Паоло Соррентіно – «Молодого папу», а Мартін Скорсезе – «Банди Нью-Йорка», – говорить Сашко. – А режисером серіалу «Декамерон» став Майкл Аппендаль, який знімав «Фарго», «Американську історію жахів», серіал «Голлівуд». Думаю, вийшло круто. Гарного вам перегляду!

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