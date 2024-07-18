Олександр Рудинський розкрив методи виховання маленького сина Петра

18 липня 2024 16:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олександр Рудинський розкрив методи виховання маленького сина Петра
Олександр Рудинський з сином
Пресслужба Нового каналу

Як Олександр Рудинський виховує сина?

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Свій внесок у мирне та незалежне майбутнє може зробити кожен із нас. І починати варто з власної родини, а саме – з виховання дітей. Такої думки дотримується і актор серіалів «Зв’язок» та «Голова» Олександр Рудинський. Він, як і інші українці, розуміє, що за молодшим поколінням – майбутнє нашої країни, тому сина Петра вони з дружиною намагаються виховувати в дусі патріотизму, прищеплюючи йому любов до спорту. 

Мій син не знає жодного російського слова, він не дивиться мультики російською, бо знає, що не можна. Для мене надважливо виховувати його так. Я хочу бути для нього авторитетом, хочу, щоб він брав приклад з інших українських акторів, – поділився актор серіалу «Зв’язок» Олександр Рудинський. – Зараз йому три з половиною роки, він ходить у садочок, гуртків поки що не відвідує. Але ми з дружиною постійно обмірковуємо його майбутнє. Я б хотів, щоб він займався спортом. Петро дуже любить боксувати та бігати з м'ячем. У нього хороший удар, точно б’є ногою. Треба тестити та перевіряти, який вид спорту йому сподобається. На футбол його точно віддамо, але трішечки пізніше, треба почекати пів року, може рік, подивимось.

Олександр Рудинський з сином та дружиною / Пресслужба Нового каналу

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Прагнення проводити з сином чи не увесь вільний час у зіркового батька є, а от часу на те, щоб реалізувати все задумане, не вистачає. 

Я поставлю собі задачу на наступний рік – прописувати у графік дні для сім'ї. Так роблять деякі з моїх колег, і бачу, що це працює. Зараз у мене завершення театрального сезону, і я відчуваю, що на внутрішньому акумуляторі лишився 1 %, – зізнається Олександр Рудинський. – Дуже сумую за сином. Нещодавно моя дружина їздила на три дні на гастролі з театром у Франківськ, а я лишався з дитиною, приїжджав додому о 8–9 вечора, забирав малого. Ми лягали спати, зранку я його завозив у садочок. Відчуваю, що мені цього часу дуже бракує. Будемо думати та планувати, як зробити так, щоб усе встигати.

Нагадаємо, 

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