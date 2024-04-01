Олександр Рудинський розказав про дружні стосунки з акторами, які зараз на фронті
Зірка серіалів «Голова» та «Зв’язок» (Новий канал) Олександр Рудинський розповів про актора Макса Девізорова.
Його друг та колега по знімальному майданчику Олександр Рудинський розповів, що вони часто спілкуються, але майже ніколи не говорять про війну.
У мене на фронті багато друзів, з якими я працював у кіно. З Максом Девізоровим ми інколи зідзвонюємося по відеозв’язку. Мені незручно щось запитувати в нього, здебільшого він розпитує про все. Говоримо про справи в особистому житті, бо він одружився, – розповів Олександр. – Я, звісно, бачу зміну, яка відбулася в ньому, в очах бачу. Але постійно кажу: «Макс, ти взагалі уявляєш, який ти повернешся? Я з тобою поруч не зможу стояти в кадрі. Ти мене просто з’їси. Бо емоційно став значно наповненішим!» – з усмішкою ділиться Саша. – В нього нібито емоційні м’язи з’явилися. Він їх прокачав. А це для професії актора дуже важливо.
Жека Світличний – чудовий хлопець, який з нами працював. Ми разом грали у фільмі Олега Сенцова «Носоріг». Познайомилися на майданчику, здружилися, почали спілкуватися. Коли в нього було кульове поранення в руку, він приїжджав до Києва, ми з ним вдвох цілий день гуляли, – згадує Олександр. – А ще Жека дуже любив ходити в театр. Нещодавно його тато, він з Кривого Рогу, приїжджав до мене в театр на виставу «Калігула». Це, напевно, була найкраща вистава, яку я зіграв за своє життя.
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