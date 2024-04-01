Олександр Рудинський розказав про дружні стосунки з акторами, які зараз на фронті

Зірка серіалів «Голова» та «Зв’язок» (Новий канал) Олександр Рудинський розповів про актора Макса Девізорова.

З початку повномасштабного вторгнення багато українських зірок шоу-бізнесу залишили свої творчі професії та стали на захист України. Серед них – актор Максим Девізоров , який зіграв у кількох серіалах Нового каналу («Перші ластівки», «Новенька» та Fake).

Його друг та колега по знімальному майданчику Олександр Рудинський розповів, що вони часто спілкуються, але майже ніколи не говорять про війну.

У мене на фронті багато друзів, з якими я працював у кіно. З Максом Девізоровим ми інколи зідзвонюємося по відеозв’язку. Мені незручно щось запитувати в нього, здебільшого він розпитує про все. Говоримо про справи в особистому житті, бо він одружився, – розповів Олександр. – Я, звісно, бачу зміну, яка відбулася в ньому, в очах бачу. Але постійно кажу: «Макс, ти взагалі уявляєш, який ти повернешся? Я з тобою поруч не зможу стояти в кадрі. Ти мене просто з’їси. Бо емоційно став значно наповненішим!» – з усмішкою ділиться Саша. – В нього нібито емоційні м’язи з’явилися. Він їх прокачав. А це для професії актора дуже важливо.

Олександр Рудинський та Максим Девізоров / Пресслужба Нового каналу

На жаль, жодна війна не буває без втрат. 19 липня 2023 року світ українського кінематографу втратив талановитого актора Євгена Світличного.

Жека Світличний – чудовий хлопець, який з нами працював. Ми разом грали у фільмі Олега Сенцова «Носоріг». Познайомилися на майданчику, здружилися, почали спілкуватися. Коли в нього було кульове поранення в руку, він приїжджав до Києва, ми з ним вдвох цілий день гуляли, – згадує Олександр. – А ще Жека дуже любив ходити в театр. Нещодавно його тато, він з Кривого Рогу, приїжджав до мене в театр на виставу «Калігула». Це, напевно, була найкраща вистава, яку я зіграв за своє життя.

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