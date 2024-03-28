Леся Нікітюк «вийшла заміж» за коміка Володимира Черняка
Ведуча Леся Нікітюк зняла новий Insta-серіал, в якому приміряла образ Мардж – одного з головних персонажів анімаційного серіалу. І «вийшла заміж» за коміка Володимира Черняка.
Ведуча шоу «єПитання», суддя проєкту «Розсміши коміка по-новому» ексклюзивно поділилася з Новим каналом історією створення Insta-серіалу.
«Симпсонюки», які стартували сьогодні в моєму Instagram, – це кавер на легендарний та всім відомий мультфільм «Сімпсони». Дуже рада, що в цьому серіалі зі мною знімається актор, волонтер і просто класна людина з великим серцем Володимир Черняк. Він грає Гомера. Усіх персонажів, що будуть зʼявлятися в Insta-серіалі, ми поки що тримаємо в секреті. Та я думаю, як і в українській родині, в яку ми інтегрували славнозвісних Сімпсонів, будуть і кум, і кума, і зять, брат, сват, сусіди. Тому чекайте нові серії – і побачите! – розповідає Леся Нікітюк. – Цей та попередні Insta-серіали, як «Барбі й пупс», «Роксолеся. Величне століття» написав сценарист Михайло Мартинюк. Він шедевральний! Коли я приходжу до нього й кажу: «Є такий образ. Можемо зробити класну пародію!», ми сідаємо й одразу починаємо писати.
Ми знімали «Симпсонюків» з метою підняти настрій українцям, допомогти кожному переключитися хоча б на хвилинку-дві від складної буденності, трошечки усміхнутися. І після прочитання коментарів під відео можу сказати, що це діє (усміхається). Я працюю, аби покращити українцям настрій, підняти рівень гормону радості, щастя. І буду займатися цим надалі. Чесно кажучи, сама рятую себе створенням чогось нового, відганяю таким чином депресивні думки. Так і живу, – каже Леся Нікітюк. – У цей непростий час разом із командою займаємося не лише створенням Insta-серіалів, а й телевізійних проєктів на Новому каналі. І це свідчить про те, що ми віримо в якнайшвидшу перемогу, не здаємося, виконуємо свою роботу в рідній країні й намагаємося зробити так, щоб кожен глядач хоча б на секундочку зарядився гарним настроєм. Бажаю всім класного перегляду! І в жодному разі не хочу, щоб на обличчях українців були сльози. Лише усмішки.
Нагадаємо,