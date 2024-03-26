Злата Огнєвіч поділилася лайфхаком, як швидко зібрати валізу й нічого не забути

Як Злата Огнєвіч загубила багаж.

Подорожі – це не лише нові враження та планування маршруту, а й збір речей. Незалежно від мети поїздки нам завжди необхідно витрачати час на те, щоб продумати, що з собою взяти та як усе компактно скласти. Під час зйомок шоу «єПитання» , яке виходить щопонеділка о 20:00 на Новому каналі, Злата Огнєвіч розповіла, що летить до США, тому тема збирання речей для неї дуже актуальна.

30 березня в Чикаго відбудеться наш спільний концерт з SHUMEI, ми збиратимемо кошти на допомогу дітям, батьки яких загинули під час війни. Сподіваюся, що нам вдасться зібрати потужну суму, – розповіла Злата. – Також планую збагатитися культурно. Вже намітила собі, на які мюзикли та театральні постановки хочу потрапити. Ще планую попрацювати в студії над піснею, яку готую до зйомок у новому українському проєкті.

Злата Огнєвічна на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Злата зізналася, що не дуже любить збирати речі, але має один лайфхак, з яким це можна зробити досить швидко.

Хоча за моїми плечима вже сотні таких поїздок, я до останнього відкладаю збір валізи. Єдине, що мені допомагає, – прописую у записник, що треба взяти, компоную луки і все-все занотовую, щоб не забути. Тому навіть в останній момент йду за списком і швидко складаю валізу, – ділиться співачка. – Зі мною завжди ноутбук, навушники, гроші, документи, обовʼязково улюблені засоби з догляду за собою та базовий набір декоративної косметики. Ну, і якщо це відпочинок, завжди маленька червона або чорна сукня, до якої підбираю прикраси. Сукня не займає багато місця, і якщо ввечері треба кудись вийти, в мене завжди з собою готовий лук. І навіть коли я подорожувала лише з рюкзаком, у ньому завжди була маленька суконька і прикраси до неї.

А от від неприємних випадків із загубленим багажем не застрахований ніхто. Златі це мало не зіпсувало відпочинок.

Якось я прилетіла у відпустку до Італії, приземлилася в Римі, пішла забирати свої речі, дуже довго чекала, а їх нема й нема. Вже усі порозбирали валізи, і стрічка для багажу абсолютно порожня. Ви не уявляєте, що зі мною коїлося. І в піт кидало, було і гаряче, і холодно, і адреналін, і думки, що робити. Відпочинок ще не встиг початися, а я вже загубила валізу з усіма необхідними речами. В останній момент вирішила ще пошукати. Пішла до офісу зі скаргою, що загубили мій багаж, і тут біля стіни помітила свою валізу. Я не знаю, хто її туди поставив, кому взагалі така ідея спала на думку – забрати й поставити в куточку аеропорту. На щастя, більше я речей ніколи не губила.

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