Учасниця «Топ-моделі по-українськи» Ярослава Крутова розповіла про виїзд із України

Зірка другого сезону «Топ-моделі по-українськи» Ярослава Крутова знялася у квіз-шоу «Поле».

Після участі в «Топ-моделі по-українськи» Ярослава Крутова працювала моделлю: брала участь у показах, знімалась у фотосесіях. А ще була блогеркою-інфлюенсеркою, стрімко набираючи аудиторію після участі в модельному реаліті Нового каналу. Однак плани та надії на розмірене майбутнє зруйнувала велика війна. Ярослава вирішила рятуватися в Нідерландах. Тут і дізналася про «Поле» , випуски якого ви вже можете дивитися щочетверга о 20:00 на Новому каналі, і захотіла взяти участь.

За лаштунками зйомок квіз-шоу вона розповіла про виїзд за кордон, а також чи повʼязана її нинішня робота з моделінгом.

Виїжджали стресово. На третій день повномасштабного вторгнення почалися обстріли Оболонського району Києва, де ми жили з уже колишнім хлопцем. Тоді ж замислилися над тим, що потрібно вирішити: виїжджати негайно чи залишатися. Я була налаштована на те, щоб не їхати за кордон. Бо не розуміла, куди й навіщо, – пригадує Ярослава Крутова. – Та водночас мама наполягала, що мені це потрібно. Було страшно, неспокійно та незрозуміло. Тому я все ж наважилася ризикнути.

Учасниця «Топ-моделі по-українськи» Ярослава Крутова / Пресслужба Нового каналу

Спочатку учасниця «Поля» вирушила до Львова. Вони разом із хлопцем, з яким ще на той момент були разом, провели два тижні в друзів.

Це був лише початок війни. Думаю, кожен може пригадати, як тоді сидів і думав: «А раптом сьогодні вже все скінчиться?» Тому ми не планували їхати далі Львова. Однак нічого не змінювалося. І в якийсь момент я зрозуміла, що війна триватиме довго. Зібрала речі й поїхала до Чехії, де жили ще одні друзі, – каже Ярослава. – Мені було байдуже, куди їхати далі. Родичів або близьких в інших країнах не маю. Тому вирішила просто втекти на край материка – в Гаагу, місто на заході Нідерландів. Це найдальше в Європі місце від країни-агресора.

Зірка «Топ-моделі по-українськи» вирішила дістатися Гааги потягом.

Та дорогою в мене стався шок. Коли планувала маршрут, думала, що сяду в Берліні й за ніч доїду до Гааги. Однак вже на вокзалі дізналася, що в Німеччині немає нічних потягів. На годиннику було близько 22:00, і я не розуміла, що робити. Посеред ночі плакала на вокзалі, – пригадує блогерка. – Але потім побачила, що німці знайшли класне рішення: вони ставлять порожній потяг, у якому можна поспати з 2:00 до 6:00. Мені залишалося дочекатися ранку і вже потім вирушити денним рейсом. Я й досі мешкаю в Гаазі. Згодом і мама приїхала в Нідерланди.

Учасниця «Топ-моделі по-українськи» Ярослава Крутова / Пресслужба Нового каналу

Зараз Ярослава займається творчістю та позиціонує себе як мисткиню. Вона зацікавилася участю в «Полі», помітивши оголошення в Telegram-чаті українців у Нідерландах.

На період зйомок «Поля» якраз припала виставка на Кіпрі, в якій я брала участь. У Ларнаці показували мою відеороботу «Коли помідор стає шматком торта», в якій я виступила режисером, – каже учасниця «Поля». – Однак я дізналася про проєкт, та й фанати почали писати, що Новий канал знімає цікаве шоу за кордоном. Вирішила піти на кастинг і глянути, як тут проходять зйомки. Тому довелося скасувати літак на Кіпр і взяти квитки на інший день, аби знятися в «Полі».

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