До річниці звільнення Київської області телеканал «2+2» транслюватиме прем’єрний показ пригодницької драми «Звичайна людина», відзнятого за державної підтримки. Прем’єра відбудеться 2 квітня о 19:50.

Олег – простий дорожній робітник, який завжди вважав себе звичайною людиною, без амбіцій на геройство чи славу. Та коли війна стукає в двері, його життя перевертається з ніг на голову. Пошук доньки, яка зникла в хаосі війни, стає його головною метою.

Відправившись на окуповану територію, Олег стикається з беззаконням та жорстокістю загарбників, які творять звірства. Під час всієї подорожі Олегу доводиться вчиняти неможливе: рятувати не тільки себе, але й людей навколо.

Серіал «Звичайна людина» – це не лише розповідь про конкретного героя, але й про безмежну силу людського духу та відданість ідеалам, – коментує автор ідеї та сценарист Андрій Виштак. – Ця історія нагадує нам про те, що навіть у найтемніший часи, коли здається, що вся надія втрачена, звичайні люди можуть здійснити неймовірні справи. Вона важлива тим, що показує, яка міцна може бути згуртованість нації та яка сила покоїться в кожній звичайній людині.

«Звичайна людина»: на каналі «2+2» прем’єра чотирисерійної драми / Пресслужба Нового каналу

Головні ролі виконали Олег Шульга, Вероніка Дюпіна, Євгеній Ламах та інші.

Нагадаємо,