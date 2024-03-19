Наталка Денисенко розповіла про сімейну традицію, яка під час війни стала неможливою

19 березня 2024 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Наталка Денисенко розповіла про сімейну традицію, яка під час війни стала неможливою
Акторка Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу

Також акторка п’ятого сезону серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» Наталка Денисенко розповіла про головне правило у вихованні сина.

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла про учасників «Розсміши коміка по-новому»
За понад два роки повномасштабної війни в кожного українця з’явилося чимало нових традицій. Щоденні донати, регулярні дзвінки рідним, обов’язковий перегляд новинних стрічок тощо. На жаль, наші люди також змушені відмовитися від деяких традицій, які були в їхньому житті до 24 лютого 2022 року. 

Про таку розповіла українська акторка, яку можна буде побачити у п’ятому сезоні «Будиночка на щастя», що стартує 25 березня о 19:00 на Новому, Наталка Денисенко.

До повномасштабної війни мали традицію кілька разів на рік літати на море всією сім’єю. Це були неймовірні відпустки! І мій син Андрійко запам’ятав їх, бо ми так робили з самого його дитинства. Спочатку він геть не розумів, чому наших подорожей більше немає, але згодом, звісно, зрозумів… І це найбільше, що зараз болить, бо мій чоловік взагалі не розпоряджається своїм життям. Він не має права не те що поїхати кудись за кордон – не може відпочити навіть в Україні. Людей у ЗСУ наразі дуже бракує, тому їх не відпускають, – розповідає акторка. – Минулої зими Андрія відпустили через те, що його тато захворів на рак. А потім він взяв ще одну відпустку, щоб поховати батька. Тобто за ці майже два роки взагалі не відпочивав.

Наталка Денисенко з сином / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожДаша Астафʼєва розповіла про памʼятні моменти з новим бойфрендом
Але в Наталки є традиція у спілкуванні з 6-річним сином, яка залишається незмінною попри все.

Я ніколи не йду проти його волі. Тому що в мого Андрійка дуже сильний характер, і якщо він каже «ні», то це значить «ні», без жодних «але», – ділиться Денисенко. – Звісно, тут не йдеться про його зобов’язання, це, радше, про особисті кордони. Наприклад, його часто просять позніматися зі мною чи взяти участь у якихось рекламних інтеграціях в Instagram. Якщо він відмовляється, ніколи його не змушую й не підкупляю. У нього потужна вроджена сила волі, я це відразу помітила та зрозуміла, що йти проти неї шкідливо. Навіть своїй мамі постійно кажу: «Роби що завгодно, тільки не ламай його!» Переконана, що саме завдяки цій волі він така сильна особистість.

Наталка Денисенко з сином та чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Наталка Денисенко новини особисте життя зірок діти зірок Новий канал Будиночок на щастя 5 сезон

Матеріали на тему

Маша Єфросиніна розповіла про інстадетокс
Новини

Маша Єфросиніна розповіла про інстадетокс
«Рубан» та «Подвійні ставки» – головні серіальні прем’єри весняного сезону телеканалу ICTV2
Анонси на ТВ

«Рубан» та «Подвійні ставки» – головні серіальні прем’єри весняного сезону телеканалу ICTV2
Поле: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 14.03.2024)
Телешоу

Поле: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 14.03.2024)
Говорить вся країна: дивитися випуск онлайн (ефір від 11.03.2024)
Телешоу

Говорить вся країна: дивитися випуск онлайн (ефір від 11.03.2024)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

В Києві відбувся бранч «Апґрейд по-жіночому-2024», на якому зібрали кошти для собак-спинальників

В Києві відбувся бранч «Апґрейд по-жіночому-2024», на якому зібрали кошти для собак-спинальників
МастерШеф 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 16.03.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 16.03.2024)
Натяжні стелі від ArtDecor: який варіант обрати?

Натяжні стелі від ArtDecor: який варіант обрати?
єПитання 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 13.03.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 13.03.2024)

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 16.03.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 16.03.2024)
єПитання 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 13.03.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 13.03.2024)
Пісня мого життя: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2024)

Пісня мого життя: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2024)
Morozova презентує трек та кліп «Це так красиво»

Morozova презентує трек та кліп «Це так красиво»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK