Наталка Денисенко розповіла про сімейну традицію, яка під час війни стала неможливою

Також акторка п’ятого сезону серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» Наталка Денисенко розповіла про головне правило у вихованні сина.

За понад два роки повномасштабної війни в кожного українця з’явилося чимало нових традицій. Щоденні донати , регулярні дзвінки рідним, обов’язковий перегляд новинних стрічок тощо. На жаль, наші люди також змушені відмовитися від деяких традицій, які були в їхньому житті до 24 лютого 2022 року.

Про таку розповіла українська акторка, яку можна буде побачити у п’ятому сезоні «Будиночка на щастя», що стартує 25 березня о 19:00 на Новому, Наталка Денисенко.

До повномасштабної війни мали традицію кілька разів на рік літати на море всією сім’єю. Це були неймовірні відпустки! І мій син Андрійко запам’ятав їх, бо ми так робили з самого його дитинства. Спочатку він геть не розумів, чому наших подорожей більше немає, але згодом, звісно, зрозумів… І це найбільше, що зараз болить, бо мій чоловік взагалі не розпоряджається своїм життям. Він не має права не те що поїхати кудись за кордон – не може відпочити навіть в Україні. Людей у ЗСУ наразі дуже бракує, тому їх не відпускають, – розповідає акторка. – Минулої зими Андрія відпустили через те, що його тато захворів на рак. А потім він взяв ще одну відпустку, щоб поховати батька. Тобто за ці майже два роки взагалі не відпочивав.

Наталка Денисенко з сином / Пресслужба Нового каналу

Але в Наталки є традиція у спілкуванні з 6-річним сином, яка залишається незмінною попри все.

Я ніколи не йду проти його волі. Тому що в мого Андрійка дуже сильний характер, і якщо він каже «ні», то це значить «ні», без жодних «але», – ділиться Денисенко. – Звісно, тут не йдеться про його зобов’язання, це, радше, про особисті кордони. Наприклад, його часто просять позніматися зі мною чи взяти участь у якихось рекламних інтеграціях в Instagram. Якщо він відмовляється, ніколи його не змушую й не підкупляю. У нього потужна вроджена сила волі, я це відразу помітила та зрозуміла, що йти проти неї шкідливо. Навіть своїй мамі постійно кажу: «Роби що завгодно, тільки не ламай його!» Переконана, що саме завдяки цій волі він така сильна особистість.

Наталка Денисенко з сином та чоловіком / Пресслужба Нового каналу

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