Юрій Ткач розповів про основні принципи виховання доньки

За лаштунками зйомок проекту «єПитання» суддя шоу «Розсміши коміка по-новому» Юрій Ткач розповів про свою 9-річну доньку Лізу.

За спостереженнями українців, з початком повномасштабної війни діти почали значно швидше дорослішати. Вони, здається, дуже мудрі для свого віку й розвиваються щохвилинно. Це підтверджує і батько 9-річної крихітки Лізі, як вони з дружиною з народження називають свою донечку, Юрій Ткач

За лаштунками інтелектуально-розважального шоу «єПитання» (Новий канал) суддя «Розсміши коміка по-новому» виділив головні правила у вихованні своєї дитини.

Комунікація

Ми стараємося багато спілкуватись із Лізою. Адже у спілкуванні завжди знаходиться істина. Пояснюємо все, що потрібно, або що цікавить. Обов'язково стараємося чути доньку. Напевно, вона це відчуває, тому дуже багато всього довіряє.

Повага

У нас майже немає покарань. Вважаємо, що будь-яку дитину, а тим більше дівчинку, потрібно просто цінувати, оберігати й безмежно любити. Тому стараємося виховувати без маніпуляцій чи докорів.

суддя шоу «Розсміши коміка по-новому» Юрій Ткач / Пресслужба Нового каналу

Довіра

Юрій Ткач каже, що бере приклад зі своєї донечки відносно щирості та довіри у стосунках між найближчими людьми.

Лізі вчить нас чути й відчувати її потреби та думки. Хоч їй лише дев’ять років, але вона дуже активно зростає. Вже з'являються цікаві теми, які хоче з нами обговорити. Або поділитися проблемами. Я вважаю, батькам дуже важливо ставитися до такого серйозно й відверто. Ми в цьому плані для доньки – дуже близькі друзі та найважливіші помічники в житті, – з усмішкою підсумовує Юра Ткач.

Нагадаємо,