Антоніна Хижняк пригадала важкий період безгрошівʼя після закінчення університету

Зірка серіалу «Звʼязок» Антоніна Хижняк розповіла про роки без зйомок.

Іноді здається, що знаменитості досягли визнання легко, ніби за помахом чарівної палички. Однак ідеального шляху без перепон і складнощів не існує. Успішних людей вирізняє величезне прагнення втілити мрії та невпинна робота над собою. Антоніна Хижняк визначилася з професією ще в дитинстві. І малою їздила в сусіднє місто, аби підготуватися до акторства.

Однак після закінчення університету зірка серіалу Нового каналу «Звʼязок» не могла ввійти в робочу колію.

Був період, коли мене переслідувало тотальне безробіття. Якось у театрі, в якому працювала, склалася неприємна ситуація: тоді звільняли молодь, а це був весь мій курс. І я вирішила йти за колегами. Звільнилася – і все, лишилася без роботи. Відтоді почалися роки поневірянь, – пригадує Антоніна. – Тобто у 2012-му я випустилася з університету, трохи пізніше пішла з театру й сиділа без роботи аж до 2019 року. Інколи займалася озвучками, дубляжем, знімалася в кількох епізодах. Це хоч трішечки тримало мене на плаву. І так я відчувала себе дотичною до акторської професії. А вже потім почалася робота над серіалом «Спіймати Кайдаша».

Ще під час навчання в університеті Тоня з однокурсницею знімали квартиру в Києві на Героїв Дніпра, за яку кожна платила по 1350 гривень.

На той момент я отримувала 1300 гривень. І мала ще десь працювати, щоб підзаробити 50 гривень. Однак після звільнення з театру довелося зʼїжджати, бо ми не мали змоги далі платити за квартиру, – каже акторка. – Памʼятаю, потрібно було доїхати до батьків, маршрутка в Калинівку (Київської області. – Прим. ред.) коштувала 10 гривень, а в мене на карті 18 гривень. І не можна зняти цю суму. Але я знайшла в кармані жетончик на метро. Вирішила: «Поїду до корпусу на Подолі, побачу когось зі знайомих і позичу грошей, щоб доїхати додому». Якимось дивом зустріла там однокурсницю. І сказала їй: «Позич мені, будь ласка, грошей. Скільки можеш, я все тобі віддам». Вона дала мені 50 гривень. Так я доїхала додому. От настільки були скрутні й важкі часи.

Акторка Антоніна Хижняк / Пресслужба Нового каналу

Зірка «Звʼязку» інтуїтивно дотримувалася свого плану і продовжувала бути дотичною до акторства. Та насамперед Тоня вдячна долі за тих, хто залишився поруч і підтримував попри всі негаразди.

Вважаю, що мене ведуть якісь сили. Відчуваю цю підтримку, бо в моєму житті стаються справжні дива. Всесвіт дуже багато мені дає. Але не грошима, квартирами чи машинами, а людьми, яких зустрічаю на шляху. І я навчилася це цінувати, – додала акторка.

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