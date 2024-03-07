Антоніна Хижняк пригадала важкий період безгрошівʼя після закінчення університету

7 березня 2024 12:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Антоніна Хижняк пригадала важкий період безгрошівʼя після закінчення університету
Акторка Антоніна Хижняк
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Звʼязок» Антоніна Хижняк розповіла про роки без зйомок.

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Іноді здається, що знаменитості досягли визнання легко, ніби за помахом чарівної палички. Однак ідеального шляху без перепон і складнощів не існує. Успішних людей вирізняє величезне прагнення втілити мрії та невпинна робота над собою. Антоніна Хижняк визначилася з професією ще в дитинстві. І малою їздила в сусіднє місто, аби підготуватися до акторства. 

Однак після закінчення університету зірка серіалу Нового каналу «Звʼязок» не могла ввійти в робочу колію. 

Був період, коли мене переслідувало тотальне безробіття. Якось у театрі, в якому працювала, склалася неприємна ситуація: тоді звільняли молодь, а це був весь мій курс. І я вирішила йти за колегами. Звільнилася – і все, лишилася без роботи. Відтоді почалися роки поневірянь, – пригадує Антоніна. – Тобто у 2012-му я випустилася з університету, трохи пізніше пішла з театру й сиділа без роботи аж до 2019 року. Інколи займалася озвучками, дубляжем, знімалася в кількох епізодах. Це хоч трішечки тримало мене на плаву. І так я відчувала себе дотичною до акторської професії. А вже потім почалася робота над серіалом «Спіймати Кайдаша».

Ще під час навчання в університеті Тоня з однокурсницею знімали квартиру в Києві на Героїв Дніпра, за яку кожна платила по 1350 гривень.

На той момент я отримувала 1300 гривень. І мала ще десь працювати, щоб підзаробити 50 гривень. Однак після звільнення з театру довелося зʼїжджати, бо ми не мали змоги далі платити за квартиру, – каже акторка. – Памʼятаю, потрібно було доїхати до батьків, маршрутка в Калинівку (Київської області. – Прим. ред.) коштувала 10 гривень, а в мене на карті 18 гривень. І не можна зняти цю суму. Але я знайшла в кармані жетончик на метро. Вирішила: «Поїду до корпусу на Подолі, побачу когось зі знайомих і позичу грошей, щоб доїхати додому». Якимось дивом зустріла там однокурсницю. І сказала їй: «Позич мені, будь ласка, грошей. Скільки можеш, я все тобі віддам». Вона дала мені 50 гривень. Так я доїхала додому. От настільки були скрутні й важкі часи.

Акторка Антоніна Хижняк / Пресслужба Нового каналу

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Зірка «Звʼязку» інтуїтивно дотримувалася свого плану і продовжувала бути дотичною до акторства. Та насамперед Тоня вдячна долі за тих, хто залишився поруч і підтримував попри всі негаразди.

Вважаю, що мене ведуть якісь сили. Відчуваю цю підтримку, бо в моєму житті стаються справжні дива. Всесвіт дуже багато мені дає. Але не грошима, квартирами чи машинами, а людьми, яких зустрічаю на шляху. І я навчилася це цінувати, – додала акторка.

Нагадаємо, 

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