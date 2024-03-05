«Розсміши коміка по-новому»: Богдан Богданович зробив сюрприз Лесі Нікітюк на зйомках шоу
5 березня 2024 13:40
Богдан Богданович зробив сюрприз Лесі Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Водій «LeМаршрутки» взяв участь у гумористичному шоу «Розсміши коміка по-новому». Він зачитав жарти про суддю шоу та свою подругу Лесю Нікітюк
«Розсміши коміка по-новому», яке показує Новий канал. У першому випуску проєкту взяла участь її 5-річна племінниця Анюта Нікітюк. А в другому – на сцену вийшов водій «LeМаршрутки».
Дуже круто було побачити в ролі учасника Богдана Богдановича. Це не просто мій колега і добрий друг. Він мені як брат! Дуже його люблю й поважаю, – ділиться після зйомок Леся Нікітюк. – Коли Богданович вийшов на сцену, я одразу відчула його хвилювання. Знаєте, є поняття виступати перед чужими і перед своїми. Так от виступати перед своїми значно важче. Я бачила, як він нервував, але все одно круто виступив. Для мене це був дуже великий і приємний сюрприз.
Богдан Богданович зробив сюрприз Лесі Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
Жартував Богдан Богданович (справжнє ім’я Ігор Новінчук. – Прим. ред.), звісно, про Лесю Нікітюк.
Для мене участь у шоу була чимось абсолютно новим. Я радий, що погодився на цю авантюру, яка мене щиро повеселила. Сподіваюся, що й глядачів теж повеселить, – говорить учасник. – Леся була ошелешена тим, що я приїхав. Буквально перед зйомкою вона мені написала: «Ми починаємо проєкт». А я відповів: «Сорі, зараз не можу тобі відписати, бо зайнятий. Все потім». Вона думала, що я собі в Тернополі живу-поживаю та добра наживаю. Але все виявилося не так. Під час свого виступу читав, швидше, не жарти, а мікроісторії про Лесю. Просто сів і написав все, що мені прийшло в голову. А потім з блокнотика прочитав, бо пам'ять у мене не така хороша, щоб все запам'ятати й жартувати, як це роблять стендапери.
Я прийшов на це шоу заради того, аби через 10 років сидіти за суддівським столом, як це вийшло в Лесі, – з усмішкою підсумував він.
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