«Розсміши коміка по-новому»: Богдан Богданович зробив сюрприз Лесі Нікітюк на зйомках шоу Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Богдан Богданович зробив сюрприз Лесі Нікітюк Пресслужба Нового каналу

Водій «LeМаршрутки» взяв участь у гумористичному шоу «Розсміши коміка по-новому». Він зачитав жарти про суддю шоу та свою подругу Лесю Нікітюк