Леся Нікітюк розповіла про особливий сюрприз на шоу «Розсміши коміка по-новому»

Леся Нікітюк розповіла про особливий сюрприз на шоу «Розсміши коміка по-новому»

У зйомках розважального проєкту студії «Квартал 95» взяла участь племінниця телеведучої Лесі Нікітюк.

У гумористичному проєкті «Розсміши коміка» є одна традиція – влаштовувати особливий сюрприз для суддів. Який? Запрошувати взяти участь дитину одного з коміків. У першому випуску шоу «Розсміши коміка по-новому», який побачите вже сьогодні, 4 березня, о 20:00 на Новому каналі, влаштували таку несподіванку для Лесі Нікітюк. На сцену вийшла її 5-річна племінниця Анютка.

Для мене це був найбільший сюрприз! Я так хвилювалася, що аж розплакалася, – ділиться враженнями після зйомок Леся Нікітюк. – У мене просто відняло мову, коли Анютка вийшла на сцену. Зізнаюся, переживала, що в неї може настати ступор. Дуже добре знаю цю дитину, її характер, але вона не злякалась. У неї все вийшло! Були смішні жарти, вона класно виступила, люди в залі були в захваті. Тепер розумію батьків, чиї діти беруть участь у конкурсах талантів чи просто виступають десь на сцені. Уявляю, як вони хвилюються! В мене немає такого досвіду зі своїми дітьми, але тут я відчула щось схоже.

Леся Нікітюк розповіла про особливий сюрприз на шоу «Розсміши коміка по-новому» / Пресслужба Нового каналу

Разом з Анютою на зйомки «Розсміши коміка по-новому» приїхала і старша племінниця Лесі Нікітюк Поліна.

Я дуже рада, що Аня виграла гроші. Але найголовніше те, що вона просто взяла участь у цьому шоу. Сестра класно виступила. Пишаюся нею! – прокоментувала дівчинка за лаштунками зйомок.

На запитання, куди витратить зароблені гроші, 5-річна племінниця Лесі Нікітюк відповіла, що купить шкарпетки та рукавиці для українських захисників, аби ті не мерзли. А скільки ж врешті вдалось заробити Анюті Нікітюк – дивіться в ефірі.

Леся Нікітюк розповіла про особливий сюрприз на шоу «Розсміши коміка по-новому» / Пресслужба Нового каналу

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