Даша Астафʼєва розповіла про памʼятні моменти з новим бойфрендом

13 березня 2024 16:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Даша Астафʼєва розповіла про памʼятні моменти з новим бойфрендом
Ведуча Даша Астафʼєва
Пресслужба Нового каналу

Коханий ведучої проєкту Нового каналу «Хто знає?» Даши Астафʼєвої працює в IT-сфері. Саме він запропонував зірці створити застосунок для аудіокнижок.

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Співачка Даша Астафʼєва давно не приховує, що вже не самотня. Однак співачка, модель і телеведуча не поспішає багато розповідати про чоловіка, з яким щаслива в стосунках. Тим більше – показувати його. Ведуча квіз-шоу «Хто знає?», яке стартує 19 березня о 20:00 на Новому каналі, пригадала знайомство з коханим. 

Чоловік помітив зірку в спортзалі, після чого вирішив написати їй в Instagram і запросити на тверк. Даша не змогла відмовитися від креативного запрошення, і відтоді пара разом.

Думаю, бойфренд точно проживе довше, аніж я (усміхається). І коли його запитають, що згадує про мене, то він розповість, як хотів просто «для галочки» познайомитися й запросити на зустріч Дашу Астафʼєву. А вже через деякий час я вʼязала повідці для риболовлі й керувала човником, аби він зловив найбільшу щуку. Тоді сом тягнув наш човен за собою хвилин вісім, – з усмішкою розповідає Даша. – До слова, я вже не можу ловити рибу. Війна щось порушила в мені: не в змозі зробити комусь боляче. І дивитися на це теж. Зазвичай коханий віддає мені рибу, аби дістати гачок. А я не можу! Зараз він їздить на риболовлю сам, але відправляє мені фото з карасями.

Ведуча Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

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Також Даша розповіла про романтику в побуті. 

А ще коханий згадуватиме, як я не дозволяю собакам стрибати в ліжко. Та коли вже сплю, він тихенько їх заводить у кімнату і розкладає поруч (усміхається). Буде згадувати, як стягує з мене сонної окуляри й підтягує за ноги, щоб я лягла, бо іноді засинаю, сидячи за книгою. А ще – наш сніданок, який готуємо на вибір, або як граємо в чувачі, щоб обрати маринад для шашлику: ківі чи цибулю з білим вином. Розповідатиме, як вирішуємо, хто вранці вигулює собак. Ми або ніжимося в ліжку на годину більше і він сам веде їх на вулицю, або встаємо і йдемо вдвох, – відверто ділиться ведуча Нового каналу. – Дуже вдячна коханому за те відчуття родини, яке я вже давно втратила. Це перший бойфренд, сімʼя якого мене любить. А ще він подарував мені відчуття, яких я не мала в дитинстві: коли хвалять, дозволяють обрати те, що хочеш, і роблять, як просиш.

Нагадаємо, 

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