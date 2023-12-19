Зірка «Перших ластівок» Макс Девізоров отримав високу нагороду
Актору Максу Девізорову, виконавцю однієї з головних ролей у серіалі «Перші ластівки», вручили нагороду «за вагомий особистий внесок у розвиток української кінематографії, заслуги в захисті державного суверенітету».
Бійця нагородили відповідно до указу президента «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня українського кіно».
Акторів та кіномитців, які були удостоєні державних нагород, запросили до Києва для нагородження, – розповідає Максим Девізоров. – Вручала їх голова Держкіно пані Марина Кудерчук.
Наприклад, актора й телеведучого Геннадія Попенка, який теж отримав орден «За заслуги» III ступеня. Продюсерів Андрія та Святослава Різолів. Особливо радий був зустріти Дмитра Лінартовича. Напевно, всі ми бачили відео, як його пораненого виносили з поля бою в місті Соледар, – каже зірка «Перших ластівок». – Ці люди пішли зі знімальних майданчиків і взяли до рук зброю у важкий для країни момент. Бажаю всім воїнам міцного здоровʼя і довгих років життя.
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