Зірка «Перших ластівок» Макс Девізоров отримав високу нагороду

19 грудня 2023 15:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Зірка «Перших ластівок» Макс Девізоров отримав високу нагороду
Актор Макс Девізоров
Пресслужба Нового каналу

Актору Максу Девізорову, виконавцю однієї з головних ролей у серіалі «Перші ластівки», вручили нагороду «за вагомий особистий внесок у розвиток української кінематографії, заслуги в захисті державного суверенітету».

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З початку великої війни український актор, який зіграв у серіалі Нового каналу «Перші ластівки», Максим Девізоров перебуває у лавах 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Нещодавно військовослужбовець отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня. 

Бійця нагородили відповідно до указу президента «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня українського кіно». 

Акторів та кіномитців, які були удостоєні державних нагород, запросили до Києва для нагородження, – розповідає Максим Девізоров. – Вручала їх голова Держкіно пані Марина Кудерчук.

Зірка «Перших ластівок» Макс Девізоров отримав високу нагороду / Пресслужба Нового каналу

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Під час нагородження актор зустрів колег, які після російського вторгнення також перекваліфікувалися.

Наприклад, актора й телеведучого Геннадія Попенка, який теж отримав орден «За заслуги» III ступеня. Продюсерів Андрія та Святослава Різолів. Особливо радий був зустріти Дмитра Лінартовича. Напевно, всі ми бачили відео, як його пораненого виносили з поля бою в місті Соледар, – каже зірка «Перших ластівок». – Ці люди пішли зі знімальних майданчиків і взяли до рук зброю у важкий для країни момент. Бажаю всім воїнам міцного здоровʼя і довгих років життя.

Зірка «Перших ластівок» Макс Девізоров отримав високу нагороду / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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